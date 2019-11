VoxUp: Das Programm am Start-Tag im Check

Am Sonntag in einer Woche startet mit VoxUp der neue Schwesterkanal vom vor allem bei Frauen beliebten Sender Vox. Wir haben uns das Programm des ersten Sendetages einmal näher angeschaut.

Ab 1. Dezember soll der Kanal dort senden, wo derzeit über Satellit noch RTL Schweiz und Vox Schweiz zu sehen sind. Auch im Kabel von Vodafone, Unitymedia und Magenta wird VoxUp rechtzeitig ausgestrahlt. Weitere Anbieter werden sicherlich folgen, DF hält Sie auf dem Laufenden. VoxUp soll den weiblichen Fans von Vox noch mehr von ihrem Lieblingskanal neben dem Hauptprogramm bieten.

Aber was kann man bei VoxUp in den ersten Tagen sehen? Pünktlich um 20.15 Uhr wird das reguläre Programm mit der Pilotfolge der erfolgreichen Serie „Ally McBeal“ aus dem Jahr 1997 auf Sendung gehen. Die Fans der Serie können also wieder von ganz am Anfang dabei sein, wenn die Anwältin einer renommierten Bostoner Kanzlei ihr Leben zwischen Arbeit und Freunden in den Griff bekommen will.

Wiederholungen bei VoxUp schon am ersten Tag

Nach dem Piloten zeigt VoxUp gleich noch weitere zwei Folgen („Ganz schön peinlich“, „Abserviert“) der Serie. Und um 22.50 Uhr beginnt das Programm des Starttages mit den soeben gezeigten drei Folgen erneut. Wer also 20.15 Uhr nicht dabei sein kann, hat hier die zweite Chance auf einen Serieneinstieg.

Erst ab 1.15 Uhr geht es mit neuen – nein anderen – Sendungen weiter. Fünf Folgen „Shopping Queen“ aus dem Jahr 2012 mit Star-Designer Guido Maria Kretschmer leiten die Zuschauer durch die Nacht. In der ersten Folge gibt es die Aufgabe und ein Budget. Jede Frau hat in einer der nächsten Teile nun die Chance, für ein bestimmtes Event ihr Outfit zu gestalten. Die anderen Frauen bewerten zusammen mit Kretschmer das Ergebnis und geben ihre Punkte ab.

Bis Montag 14.20 Uhr werden Doku-Soaps wie „Mieten, Kaufen, Wohnen“ und Tier-Dokus wie „Wildes Wohnzimmer“ geboten. Dann geht es noch weiter zurück in die Vergangenheit mit vier Folgen von Tim Mälzers Kochsendung „Schmeckt nicht gibt’s nicht“ aus dem Jahr 2004. Ab 16.15 Uhr lädt „Das perfekte Dinner“, gefolgt von weiteren Doku-Soaps bis 20.15 Uhr. Und schon sind die ersten 24 Stunden von VoxUp gefüllt.

Sonntag, 1. Dezember 2019

20:15 – ALLY MCBEAL

21:00 – ALLY MCBEAL

21:55 – ALLY MCBEAL

22:50 – ALLY MCBEAL Wh. von 20:15 Uhr –

23:35 – ALLY MCBEAL Wh. von 21:00 Uhr –

Sonntag, 2. Dezember 2019

00:25 – ALLY MCBEAL Wh. von 21:55 Uhr –

01:15 – SHOPPING QUEEN

02:05 – SHOPPING QUEEN

02:50 – SHOPPING QUEEN

03:40 – SHOPPING QUEEN

04:30 – SHOPPING QUEEN

05:40 – MIETEN, KAUFEN, WOHNEN

06:05 – INFOMERCIALS

09:05 – WILDES WOHNZIMMER

09:50 – MENSCHEN, TIERE & DOKTOREN

10:40 – MENSCHEN, TIERE & DOKTOREN

11:30 – MIETEN, KAUFEN, WOHNEN

12:20 – MIETEN, KAUFEN, WOHNEN

13:10 – MIETEN, KAUFEN, WOHNEN

14:20 – SCHMECKT NICHT, GIBT’S NICHT

14:50 – SCHMECKT NICHT, GIBT’S NICHT

15:20 – SCHMECKT NICHT, GIBT’S NICHT

15:50 – SCHMECKT NICHT, GIBT’S NICHT

16:15 – DAS PERFEKTE DINNER

17:10 – MENSCHEN, TIERE & DOKTOREN

18:15 – MENSCHEN, TIERE & DOKTOREN

19:15 – WILDES WOHNZIMMER