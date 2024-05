ZDF: Das erwartet Fans in der „Fernsehgarten“-Saison 2024

ZDF-Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel eröffnet die „Fernsehgarten“-Saison 2024: Der populäre Open-Air-Klassiker meldet sich am kommenden Sonntag wieder zurück:

Am 5. Mai, wie gewohnt um 12 Uhr, geht der „Fernsehgarten“ auch in diesem Jahr wieder als fester Bestandteil des ZDF-Programms in die Saison 2024. Zwanzigmal, von Anfang Mai bis Ende September, meldet sich Moderatorin Andrea Kiewel live vom Mainzer Lerchenberg und präsentiert ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Show-Spektakel mit viel Musik, Artistik und Comedy, Tipps und Servicethemen sowie spannenden Spielen und spektakulären Rekorden.

Sportlich und köstlich, magisch und dramatisch geht es in der Auftaktfolge zu: Die Fußballlegenden Thomas Häßler und Pierre Littbarski, TV-Koch Alexander Kumptner und das Zauberer-Duo Siegfried & Joy sind zu Gast. Musik gibt es unter anderen von Howard Carpendale, Kerstin Ott, Tony Christie, Aura Dione, Tim Peters und Riku Rajamaa.

Kiwi begrüßt Fußballer, Zauberer und Musik-Stars zum Fernsehgarten-Auftakt im ZDF

„Mama mia“ heißt es am 12. Mai 2024, wenn der Muttertag, das 50-jährige „Waterloo“-Jubiläum der schwedischen Popgruppe ABBA und das Finale des ESC vom Vorabend im Mittelpunkt stehen. Dazu freut sich Andrea „Kiwi“ Kiewel auf ESC-Kommentatorenlegende Peter Urban, der zum ersten Mal live beim Fernsehgarten in Mainz zu Gast sein wird. Neben einer Back-Aktion, Modetipps und einer faszinierenden Handstand-Artistik gibt es selbstverständlich viel Musik, unter anderen mit Guildo Horn und den Orthopädischen Strümpfen, Ilse de Lange, Ross Antony und dem Dancefloor-Duo E-Rotic.

Der „Fernsehgarten“ ist seit 1986 eine Institution im Wochenendprogramm des ZDF. Bild: © ZDF/Corporate Design

Im Verlauf der Saison 2024 sind weitere Motto-„Fernsehgarten“-Folgen wie beispielsweise „Flohmarkt“, „Garten Games“, „Fußballparty“, „Frankreich“ und „Tierisch natürlich“ vorgesehen. Dazu gibt es mehrere Folgen mit musikalischen Schwerpunkten wie „Discofox“, „Schlagerzauber“, „2000er Party“, „Mallorca“ und „Schlagerfestival“.

Als Saisonabschluss findet am 29. September 2024 auch in diesem Jahr wieder das traditionelle „Oktoberfest“ statt.