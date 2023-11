ZDF-Filmnacht: Beide „Ghostbusters“-Klassiker heute – auch im Originalton

In seiner Filmnacht zeigt das ZDF heute beide „Ghostbuster“-Filme aus den 1980ern. Das besondere: Auch der englische Originalton ist bei den Geisterjägern um Bill Murray verfügbar.

Wenn etwas merkwürdiges in der Nachbarschaft vorgeht – wen ruft man dann? „Ghostbusters!“ Die Kult-Geisterjäger mit dem eingängigen Intro-Lied machen heute Nacht beim ZDF gleich zweimal Jagd auf Gespenster. Denn in der ZDF-Filmnacht laufen „Ghostbusters – Die Geisterjäger“ von 1984 und „Ghostbusters II“ von 1989.

Los geht es zugegeben recht spät: Teil 1 startet um 01.25 Uhr, Teil 2 folgt um 03.00 Uhr nachts. Wer zur späten Stunde nicht mehr wach ist, kann die Geisterkomödien auf die Festplatte aufnehmen.

Fans von Original-Audio können sich freuen: Das ZDF bietet bei beiden Filmen Zweikanalton mit dem englischen Originalton an. Dieser lässt sich per Fernbedienung einstellen.

Die „Ghostbuster“-Filme von Ivan Reitman handeln von einem Team von Parapsychologen, das in New York übernatürliche Bedrohungen bekämpft. Mit Strahlenpistolen und viel Witz rücken Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis und Ernie Hudson den durchtriebenen Gespenstern zu Leibe.

„Ghostbusters – Die Geisterjäger“ (1984)

„Ghostbusters“: Egon Spengler, Ray Stantz, Peter Venkman und Winston Zeddemore stellen sich ihrem gefährlichsten Gegner. (Bild: ZDF/Michael Ginsburg, Gemma La Mana)

Die Geisterjäger Dr. Peter Venkman, Dr. Raymond Stantz und Dr. Egon Spengler gründen nach dem Verlust ihrer Forschungsjobs eine private Geisterjäger-Agentur in New York. Ihre erste Kundin, Dana Barrett, meldet unheimliche Vorkommnisse in ihrer Wohnung. Während die paranormalen Aktivitäten in der Stadt zunehmen, stellen die Ghostbusters sich ihrer größten Herausforderung: Dana und ihr Nachbar Louis Tully sind von Dämonen besessen, die ihren Gott Gozer auf die Erde zurückbringen wollen. Die Geisterjäger setzen alles daran, New York vor der drohenden Vernichtung zu bewahren.

„Ghostbusters II“ (1989)

Winston Zeddemore (Ernie Hudson), Dana Barrett (Sigourney Weaver), Peter Venkman (Bill Murray), Ray Stantz (Dan Aykroyd) und Egon Spengler (Harold Ramis) sind zurück und müssen einen mächtigen Geist bekämpfen. (Bild: ZDF/Bruce McBroom)

Die Geisterjäger sind zurück, auch wenn sie ihre Lizenz verloren haben. Nach fünf Jahren werden sie erneut aktiv, als Dana Barretts Sohn von dem Geist des Fürsten Vigo bedroht wird. Peter, Ray, Egon und Winston müssen erneut das Gesetz brechen, um das Baby zu retten. Sie erfahren, dass der Geist des Fürsten Vigo plant, durch das Baby ins Leben zurückzukehren. Die Geisterjäger setzen alles daran, Vigo aufzuhalten und Danas Baby zu retten.