Sky-Horror „Hausen“ feiert heute Kino-Premiere

Nächste Woche wird die erste Horrorserie von Sky erscheinen. Bereits ab heute haben Fans die Gelegenheit, vorab den Auftakt von „Hausen“ im Kino zu erleben.

Gemeinsam mit AV Visionen und Lago Film zeigt Sky heute und morgen deutschlandweit die ersten beiden Episoden der Serie im Kino. Die großen Kinoketten Cinemaxx, Cineplex, Cinestar, Filmpalast, Kinopolis und UCI nehmen an dem Event teil.

Quirin Schmidt, Executive Producer Sky, freut sich: „Die Serie findet damit an dem Ort statt, wo das Genre seinen eigentlichen Ursprung genommen hat – im Kino! Mit einem hochkarätigen Cast, einem in jeder Hinsicht beeindruckenden Set und einer wundervollen Crew wurde unter Thomas Stubers Leitung die ‚Hausen‘-Welt lebendig. Diese Welt, die uns mit den unterschiedlichsten Formen von Angst, Schmerz und Liebe konfrontiert, auf der großen Leinwand erleben zu können, wird für die Zuschauer bestimmt eine ganz besondere Erfahrung.“

Gruseliger Plattenbau

„Hausen“ erzählt von einem Hausmeister, der gemeinsam mit seinem Sohn in einen riesigen, heruntergekommenen Plattenbau zieht, um dort seine neue Stelle anzutreten. In dem labyrinthartigen Gebäude geht allerdings Schauderhaftes vor sich. In den Heizungsrohren sammelt sich eine mysteriöse dunkle Masse, aus dem Müllschacht dringen eigenartige Geräusche und ein Baby verschwindet spurlos. Hinter den Wänden scheint sich eine Parallelwelt aufzutun. Wer oder was treibt in dem Haus wohl sein Unwesen?

Wer anstelle des Kinoevents lieber auf die TV-Ausstrahlung warten möchte, muss sich nicht mehr lange gedulden. Ab dem 29. Oktober zeigt Sky Atlantic HD täglich zwei Folgen zur Primetime. Parallel dazu kann die achtteilige Horrorserie auch auf Sky Ticket und über Sky Q in UHD-Qualität gestreamt werden.