Champions League: PSG – BVB bei DAZN oder Prime?

Mit dem BVB (bei PSG) und Bayern München (bei Real) hat der deutsche Fußball noch zwei ganz heiße Eisen im Champions-League-Feuer: Heute sind zuerst die Borussen im Einsatz – fragt sich nur: bei Prime oder DAZN?

Diesen Dienstag, 7. Mai, zeigt Prime Video ab 20 Uhr das Halbfinal-Rückspiel des BVB bei Paris Saint-Germain live und exklusiv. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Kampf ums Champions-League-Finale: PSG – BVB ab 20 Uhr bei Prime, DAZN zeigt morgen Real – Bayern

Beim 1:0-Heimerfolg über den französischen Serienmeister zeigte die Borussia mal wieder ihr Champions League-Gesicht. Mit einer ähnlich starken kämpferischen und spielerischen Leistung sollte der Finaleinzug klappen. Dortmunds Auswärtsbilanz in der K.-o.-Phase des Wettbewerbs ist allerdings bedenklich:

Der BVB konnte nur eines seiner letzten elf Auswärtsspiele gewinnen (bei neun Niederlagen und einem Unentschieden). Der Fokus liegt daher auf der Dortmunder Defensive, die in dieser Saison bereits fünf Mal ohne Gegentreffer geblieben ist – häufiger als jedes andere Team. Gelingt dies auch heute, wäre der Finaleinzug gegen Real Madrid oder Bayern München (Mittwoch: 21 Uhr DAZN) sicher.

Nachholspiel der 2. Bundesliga heute bei Sky

Derweil läuft auf Sky das Nachholspiel VfL Osnabrück – Schalke 04 aus der 2. Bundesliga. Wegen baulicher Mängel am Heimstadion musste das Spiel vom Wochenende auf diesen Dienstag verschoben werden. Die Partie findet nun unter Ausschluss von Zuschauern am Hamburger Millerntor statt. Schalke kann dabei den Klassenerhalt perfekt machen, Osnabrück wiederum wäre dann in die 3. Liga abgestiegen.

Anpfiff ist jedoch bereits um 18.30 Uhr. Sky überträgt via Sky Sport Top Event als auch Sky Sport Bundesliga ab 18.15 Uhr live.

