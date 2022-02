DAZN erstmals mit Bundesliga-Konferenz

Anzeige

Mitte März kommt es zu einem Novum bei DAZN: Der Sportstreaming-Anbieter zeigt dann erstmal eine Konferenz-Schaltung aus der Bundesliga.

Am 26. Spieltag der Bundesliga laufen am Sonntag, den ja bekanntlich DAZN inne hat, zwei Spiele parallel. Wie die Streamingplattform am Sonntag in der Show „Der Spieltag“ verriet und gegenüber DIGITAL FERNSEHEN am Montag noch einmal bestätigte, zeigt man diese Begegnungen in der Konferenz. Bei den Partien handelt es sich um Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt – VfL Bochum. Anpfiff ist um 17.30 Uhr. Außerdem sind an diesem Spieltag auch noch das Derby zwischen Leverkusen und Köln (15.30 Uhr) und Greuther Fürth gegen Leipzig (19.30 Uhr) für Sonntag, den 13. März, angesetzt.

DAZN-Bundesliga-Konferenz aus zwei Spielen

Im Umkehrschluss bedeutet diese aber auch, dass es am Freitag, den 11. März, kein Bundesliga-Spiel und dementsprechend auch keine DAZN-Übertragung gegen wird. Die DFL greift aus Rücksicht auf die Europa-League-Teilnehmer, bei den Terminierungen der Spiele zu dieser Maßnahme. Nach jetzigem Stand sind mit dem BVB, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen, vier der acht involvierten Mannschaften in dem Wettbewerb vertreten. Auch wenn Dortmund und Leipzig zunächst diese Woche noch Rückspiele mit schlechten bis sehr schlechten Erfolgsaussichten absolvieren müssen.

Doch auch wenn eine oder beide Mannschaften ausscheiden sollten, bleibt es dabei, dass DAZN am 13. März erstmals eine Konferrenz-Schaltung aus der Bundesliga anbietet. Der Rest dieses 26. Spieltags ist tags zuvor bei Sky zu sehen.

Die Spiele am Sonntag, den 13. März noch einmal in der Übersicht:

15.30 Uhr:

Bayer Leverkusen – 1.FC Köln

17.30 Uhr:

Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld

Eintracht Frankfurt – VfL Bochum

19.30 Uhr:

Greuther Fürth – RB Leipzig

