Die Sky Ticket-Highlights für September

Sky hat seine Streaming-Highlights für den Monat September angekündigt. Darunter sind oscarnominierte Filme aus dem letzten Jahr sowie eine neue HBO-Thrillerserie.

In „Ad Astra“ reist Brad Pitt als Astronaut in der Midlife Crisis an die Grenzen der Galaxie und darüber hinaus. Als seltsame Schockwellen die Erde in eine Katastrophe zu stürzen drohen, könnte der Vater von Roy (Brad Pitt) des Rätsels Lösung sein. Das Familienoberhaupt brach einst selbst zu einer Weltraumexpedition auf, um außerirdisches Leben zu erforschen, bis er spurlos verschwand. Alien-Action und Weltraumschlachten gibt es hier allerdings kaum zu sehen. Stattdessen ist „Ad Astra“ eine äußerst ruhige und melancholische Charakterstudie über Väter und Söhne, eingefangen in beeindruckenden Bildern von Kameramann Hoyte van Hoytema („Dunkirk“, „Spectre“). In diesem Jahr gab es eine Oscarnominierung für den Film. Bei Sky Ticket kann „Ad Astra“ ab dem 11. September gestreamt werden.

Ford gegen Ferrari und Neues von HBO

Etwas krawalliger geht es bereits ab dem 4. September in „Jumanji: The Next Level“ zur Sache. In dem Fantasy-Actionfilm verschlägt es Hollywood-Spitzenverdiener Dwayne „The Rock“ Johnson mal wieder in die Welt des Videospiels Jumanji. Neben ihm spielen unter anderem Jack Black, Kevin Hart und Danny Glover in weiteren Rollen. Ebenfalls hochkarätige Besetzung gibt es in dem Rennfahrerdrama „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ zu sehen. Durch die legendäre Auseinandersetzung zwischen Ford und Ferrari beim Rennen in Le Mans 1966 spielen sich Matt Damon und Christian Bale. Zwei Oscars gab es 2020 für den besten Ton. Sky Ticket zeigt den Blockbuster ab dem 18. September.

Alle Serienfans können sich währenddessen auf die neue Serie der „Fleabag“-Macherin Phoebe Waller-Bridge freuen. In der HBO-Thrillerserie „Run“ begibt sich eine Frau mit ihrer Jugendliebe auf einen Roadtrip quer durch die USA. Sky-Premiere ist am 8. September. Sechs Tage später kommt (ebenfalls von HBO) die Miniserie „I Know This Much Is True„. Darin spielt Mark Ruffalo in einer Doppelrolle zwei ungleiche Zwillingsbrüder. Im September sind die Folgen erstmals auf Deutsch zu sehen.

Alle angekündigten Sky Ticket – Highlights im September im Überblick

Serien, Shows, Dokus

Mrs. America S1 (1.9.) – Fox

Fabriken der Superlative S1 (2.9.) – Nat Geo

Briarpatch – Texas Kills! S1 (2.9.) – 13th Street

Gordon Ramsey: Kulinarische Abenteuer S2 (7.9.) – Nat Geo

Run S1 (8.9.)

Mike Tyson vs. Tigerhai (12.9.) – Discovery

I Know This Much Is True S1 (14.9.)

Raised By Wolves S1 (16.9.) – TNT Serie

Modern Family S11 (17.9.)

Making It S2 (21.9.)

Pearson S1 (21.9.) – Universal TV

Miracle Workers: Dark Ages S2 (22.9.) – TNT Comedy

Primal S1 (23.9.) – TNT Comedy

Billions S5 (30.9.)

Magna Carta -Fundamente der Freiheit (25.9.) – Spiegel Geschichte

Filme

So ist das Leben – Life Itself (ab 2.9.)

Jumanji: The Next Level (ab 4.9.)

The Silence (5.9.)

Golden Twenties (9.9.)

Ad Astra – Zu den Sternen (11.9.)

The Good Liar – Das alte Böse (12.9.)

Rule of 3 (16.9.)

Le Mans 66 – Gegen jede Chance (18.9.)

Motherless Brooklyn (19.9.)

Hollywoodtürke (23.9.)

10 Minutes Gone (25.9.)

Ride like a Girl – Ihr größter Traum (26.9.)

Intrigo: in Liebe Agnes (30.9.)

Weitere Neustarts

Full Metal Jacket (1.9.)

Dirty Harry (Teile 1 – 4) (3.9.)

Die Dolmetscherin (10.9.)

The Big Lebowski (13.9.)

21 Jump Street (17.9.)

Johnny English (20.9.)

Riverdale S1-2, (20.9.)

Ein Fisch namens Wanda (27.9.)

Schindlers Liste (29.9)

Lucifer S1-2 (29.9.)