Disney+ zeigt im September umstrittenen Kinofilm

Disney+ hat seinen Plan für den Monat September geteilt. Unter anderem steht eine umstrittene Märchen-Neuverfilmung auf dem Programm.

Die Realverfilmung von „Arielle – Die kleine Meerjungfrau“ hatte bei einigen Menschen für erbitterte Diskussionen gesorgt. Hintergrund dessen war, dass die Haupt- und Titelrolle mit Halle Bailey mit einer Person of Color besetzt wurde. Einige Menschen beschwerten sich daraufhin über die äußerliche Diskrepanz zu der Zeichentrickfigur Arielle aus dem Jahr 1989. Disney+ zeigt die Neuverfilmung nun ab dem 6. September im Streaming. Als Video-on-Demand ist der Film bereits erhältlich.

Daneben hebt Disney in den Monatshighlights die neue in Deutschland produzierte Serie „Die Drei !!!“ hervor, die ebenfalls ab dem 6. September auf der Plattform gezeigt wird. Am selben Tag starten außerdem die zweite Staffel der Marvel-Serie „Ich bin Groot“ sowie die Thriller-Serie „Justified: City Primeval“ von FX.

Weitere von Disney hervorgebene Highlights im September sind „The Other Black Girl“ (13. September), „Tiere hautnah mit Bertie Gregory“ (13. September), No One Will Save You“ (22. September) sowie die 34. Staffel der „Simpsons“, die ab dem 27. September bei Disney+ zu sehen ist, wie DIGITAL FERNSEHEN am Montag berichtete.

Weitere Disney+ Neustarts im September

6. September: Rocco Schiavone – Staffel 5

13. September: Phoenix: Eden17, 9-1-1: Lone Star – Staffel 4

15. September: Lange Lang spielt Disney

20. September: 9-1-1 Notruf LA – Staffel 6; Irresistible

27. September: The Worst of Evil; Saturdays; This Fool – Staffel 2

28. Septemer: The Kardashians – Staffel 4

Neue Katalog-Titel

1. September

+ Regeln spielen keine Rolle (Star)

+ Hammerhaie und die Kraft des Mondes (National Geographic)

+ Der größte Hammerhai der Welt? (National Geographic)

5. September

+ Alles nass (Disney)

+ Trolley Troubles (Disney)

6. September

+ Hitlers letzter Widerstand – Staffel 4 (National Geographic)

8. September

+ Tanz in der Scheune (Disney)

+ Das gefundene Fressen (Disney)

+ Meer-Babys (Disney)

+ Mickys Känguruh (Disney)

+ Pluto will spielen (Disney)

+ Pluto, Junior (Disney)

+ Geheimnisse der Nilkrokodile (National Geographic)

+ Joyride – Spritztour (Star)

+ Runner Runner (Star)

13. September

+ Die letzten Giganten: Riesenfische – Staffel 1 (National Geographic)

15. September

+ Mann unter Feuer (Star))

+ Verhandlungssache (Star)

20. September

+ Halbe Helden – Neue Folgen der 1. Staffel (Star)

+ Mr. Mercedes – Staffel 1-3 (Star)

22. September

+ Plötzlich Star (Star)

+ Sunshine (Star)

27. September

+ Amerikas lustigste Tiervideos – Staffel 2 (National Geographic)

+ Extreme Survival mit Hazen Audel: Mächtiger Mekong – Staffel 1 (National Geographic)

29. September

+ Hitlers Afrikafeldzug (National Geographic)

+ Einfach Unwiderstehlich (Star)

