Dyn zeigt Analysen zur Handball-EM 2024 frei empfangbar

Die Handball-EM 2024 in Deutschland verspricht sportliche Leckerbissen: Die Analysen dazu macht Dyn frei empfangbar.

Dyn – Handball, Basketball, Tischtennis, Volleyball live streamen und auf Abruf | https://www.dyn.sport/

Für die Analyse der Top-Spiele sorgt ein Expertenteam des Sportsenders Dyn in der Kult-Sendung „Harzblut“. Die Folgen werden nach jedem Spiel der deutschen Mannschaft, nach den Halbfinals und dem Finale live auf Instagram ausgestrahlt und sind anschließend auch bei dyn.sport und auf YouTube zu sehen.

Analysen der Handball-EM 2024 von Kretzsche und Co. kostenlos auf dem Dyn-Instagram-Kanal

Den Handball-Spitzentalk bei Dyn bestreiten die ehemaligen Top-Handballer Stefan Kretzschmar, Pascal Hens und Michael Kraus gemeinsam mit dem Sportreporter und Moderator Finn-Ole Martins. „Nach jedem Deutschlandspiel eine neue Folge von Harzblut live und frei empfangbar auf Instagram zu senden, ist ein großartiges Angebot für alle Handball-Fans in Deutschland. Wir können uns auf unterhaltsamen Handball-Spitzentalk mit unseren Top-Handball-Experten freuen“, sagt Andreas Heyden, CEO von Dyn Media.

„Harzblut“ wird am 10. Januar ab 23 Uhr (Deutschland-Schweiz), am 14. Januar gegen 22.45 Uhr (Nordmazedonien-Deutschland) und am 16. Januar gegen 22.45 Uhr (Frankreich-Deutschland) ausgestrahlt (immer circa 30 Minuten nach Spielende). Zieht das deutsche Team in die Hauptrunde ein, gibt es weitere Folgen. Auf jeden Fall analysieren die Experten die Halbfinalspiele am 26. Januar und das Finale am 28. Januar.

Auftaktspiel am 10. Januar vor Rekordkulisse:

In dem eigens für dieses Spiel umgebauten Fußballstadion treffen die deutschen Handballer in Gruppe A ab 20.45 Uhr auf die Schweiz. In der Merkur Spiel-Arena Düsseldorf wird die Weltrekord-Kulisse von 50.000 Handballfans erwartet. Dieses in der Geschichte des deutschen Handballs einzigartige Spiel wird von Dyn mit einer umfangreichen Studiosendung live begleitet.

Ab 20 Uhr begrüßt Moderatorin Anett Sattler, unterstützt von den Experten und Kommentatoren Pascal Hens und Karsten Petrzika,

die Handball-Fans.

