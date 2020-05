Montag großer „Star Wars Day“ auf Disney+

„May the Fourth Be With You“: Am 4. Mai feiern Fans weltweit den alljährlichen „Star Wars Day“. Disney+ hat dazu mehrere brandneue Original-Inhalte parat.

Disney+ zelebriert den „Star Wars Day“ dieses Jahr unter anderem mit dem Abschluss von „Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel“. Außerdem wird als großes Highlight das finale Kapitel der Skywalker Saga „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ ab dem 4. Mai auf Disney+ zum Streamen verfügbar sein. Zum ersten Mal überhaupt werden Fans in der Lage sein, die komplette Skywalker Saga an einem Ort und auf einer Plattform zu streamen. Darüber hinaus erscheint an dem Tag auch noch die 8-teilige Dokuserie „Disney Galerie: The Mandalorian“ als weltweite Premiere.

„Disney Galerie: The Mandalorian“: Nach dem Finale geht’s hinter die Kulissen

In „Disney Galerie: The Mandalorian“ lädt der ausführende Produzent Jon Favreau die Schauspieler und Crew ein, einen noch nie gezeigten Blick auf die Entstehung der Serie zu teilen, die nach der US-Premiere im November schnell zu einem Phänomen der Popkultur wurde. Jede der acht Episoden, die fortan immer freitags auf Disney+ erscheinen werden, beleuchtet eine andere Facette der ersten „Star Wars“-Realfilmserie anhand von Interviews, noch nie gesehenem Filmmaterial und Diskussionsrunden, die von Jon Favreau moderiert werden.

Zu den Themen der Dokumentarserie gehören der Produktionsprozess, das Vermächtnis von George Lucas‘ „Star Wars“, die erstaunliche Technologie der Serie, die ikonische Filmmusik und die Verbindungen zu „Star Wars“-Charakteren und Requisiten aus der ganzen Galaxis.

„Disney Galerie: The Mandalorian“ startet drei Tage nach dem Finale der ersten Staffel von „The Mandalorian“ in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Italien und Spanien.

“Star Wars: The Clone Wars”-Serienfinale am Montag, den 4. Mai

Nach sieben Staffeln findet das von Kritikern gefeierte Kapitel der Saga, „Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel“, seinen krönenden Abschluss am „Star Wars Day“.

Die Emmy-prämierte Fortsetzung der Fantasy-Saga „Star Wars: The Clone Wars“ wurde von George Lucas und Lucasfilm Animation mit Dave Filoni („The Mandalorian“) als Executive Producer/Supervising Director kreiert. Der mit Spannung erwartete Abschluss der mit Unterbrechungen seit 2003 laufenden Animationsserie befasst sich mit den Ereignissen, die zu Episode III „Star Wars: Die Rache der Sith“ führten.