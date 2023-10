Netflix, Amazon Prime Video, Disney+: Die Streamingstarts der Woche

Anzeige

Welche Serien und Filme starten in dieser letzten Oktoberwoche bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video? DIGITAL FERNSEHEN mit einer Auswahl an Titeln, die neu bei den Streamingdiensten sind.

Der Herbst ist da und mit ihm steigt die Lust auf wahlweise gemütliche oder packende Serien- und Filmabende. Wie jede Woche starten diverse Titel bei den Streaminganbietern. Welche Neustarts es sich in dieser Woche (22.-29. Oktober) zu sehen lohnt, trägt dieser Artikel zusammen.

Streamingstart der Woche: Netflix – „Pain Hustlers“

Bild: Brian Douglas/Netflix

Im Film „Pain Hustlers“ schlüpft Emily Blunt in die Rolle einer arbeitslosen Mutter, die bei einem erfolglosen Pharma-Startup eine Stelle annimmt. Dort wird sie in gefährliche kriminelle Machenschaften verwickelt. Das Drama zeigt, was manche Menschen aus Verzweiflung und andere wiederum aus Profitgier tun würden. In weiteren Rollen zu sehen sind Chris Evans, Catherine O’Hara, Jay Duplass und Brian d’Arcy James. Streamingstart ist am 27. Oktober.

Streamingstart der Woche: Amazon Prime Video – Fitzeks „Die Therapie“

Bei Amazon Prime Video startet die schaurige Serienverfilmung von Sebastian Fitzeks „Die Therapie“. In der Psychothriller-Serie geht es um den Psychiater Viktor Larenz (Stephan Kampwirth), dessen Tochter Josy (Helena Zengel) plötzlich spurlos verschwindet. Zwei Jahre später trifft Viktor in der Abgeschiedenheit auf eine mysteriöse junge Frau namens Anna (Emma Bading), die von Visionen eines kleinen Mädchens heimgesucht wird. Den Trailer zur Serie gibt es hier. Startdatum für „Die Therapie“ ist der 26. Oktober.

Streamingstart der Woche: Disney+ – „Die Löwen von Sizilien“

Bild: Disney

Die italienische Serie „Die Löwen von Sizilien“ bei Disney+ erzählt die Geschichte von Giulia und Vincenzo während des Aufstiegs der Familie Florio. Diese verwandelt auf Sizilien im 19. Jahrhundert einen kleinen Laden in ein florierendes Unternehmen. Es handelt sich bei der Drama-Serie um eine Adaption der gleichnamigen Romane von Stefania Auci. Serienstart bei Disney+ ist am 25. Oktober.

