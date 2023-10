Netflix, Disney+, Amazon Prime Video: Die Serienstarts der Woche

Anzeige

Welche Serien und Filme starten diese Woche bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video? DIGITAL FERNSEHEN mit einer Auswahl an Titeln, die neu bei den Streamingdiensten sind.

Der Herbst ist da und mit ihm steigt die Lust auf wahlweise gemütliche oder packende Serien- und Filmabende. Wie jede Woche starten diverse Titel bei den Streaminganbietern. Welche Neustarts es sich in dieser Woche (16.-22. Oktober) zu sehen lohnt, trägt dieser Artikel zusammen.

Streamingstart der Woche: Netflix – „Bodies“

Vier Ermittler, vier Zeitstränge, eine Leiche: „Bodies“ bei Netflix (Bild: Matt Towers/Netflix)

Bei Netflix bereitet in „Bodies“ eine mysteriöse Leiche den Mordermittlern Kopfzerbrechen – und zwar derselbe Körper in vier Zeitsträngen. In den Jahren 1890, 1941, 2023 und 2053 müssen vier verschiedene Detectives das Rätsel um den toten Mann lösen, der nackt in London aufgefunden wird. Um eine Katastrophe zu verhindern, müssen die Kriminaler das Verbrechen aufklären, das den Lauf der Geschichte veränderte. „Bodies“ basiert auf einer Graphic Novel von Si Spencer und wird vom „Guardian“ als perfektes Herbst-Fernsehen gelobt. Die Original Miniserie startet am 19. Oktober bei Netflix.

Anzeige

Welche weiteren Serien und Filme im Oktober 2023 bei Netflix starten, lesen Sie in diesem DF-Artikel.

Streamingstart der Woche: Amazon Prime Video

Auch bei Amazon Prime Video geht es auf Zeitreise: Mit allen drei Filmen der „Zurück in die Zukunft“-Reihe. Damit zeigt die Plattform einen Science-Fiction-Klassiker von Robert Zemeckis. Bei Konkurrent Netflix läuft nur der erste Teil. Der junge Marty reist mit dem verrückten Professor „Doc“ aus dem Jahr 1985 nach 1955, 2015 und 1885. Gemeinsam müssen die beiden haarsträubende Abenteuer bestehen. „Zurück in die Zukunft“ 1-3 sind seit 17. Oktober bei Prime Video streambar.

Alle Oktober-Neustarts bei Amazon Prime Video finden sich in diesem DF-Artikel.

Streamingstart der Woche: Disney+

Disney+ hat sich diese Woche alle acht Staffeln von „Homeland“ ins Programm geholt. Für die Agententhriller-Serie adaptierten die Macher die israelische Serie „Hatufim – In der Hand des Feindes“. Im Mittelpunkt steht die US-Agentin Carrie Mathison, die in weltweiten Mission gegen den Terrorismus kämpft. Die Serie macht dabei auch die institutionelle Fragilität der USA deutlich. „Homeland“ 1-8 sind seit dem 18. Oktober bei Disney+ verfügbar.

Eine Übersicht aller Neustarts bei Disney+ im Oktober gibt dieser DF-Artikel.