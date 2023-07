Netflix: Alle Neustarts im August 2023 mit Johnny Depp und Scooter

Anzeige

Im August gibt es auf Netflix unter anderem Johnny Depp zu sehen. Jedoch nicht in gewohnter Schauspieler-Manier, sondern als zentrale Figur einer Doku.

Alle Neustarts im August 2023 im Überblick:

Netflix Serien

Bei den Serienstarts auf Netflix ist im August auch die Realverfilmung des Kult-Animes „One Piece“. Foto: 2023 Netflix, Inc.

War Sailor: Miniserie 1/8/2023

The Lincoln Lawyer: Staffel 2 – Teil 2 3/8/2023

Heartstopper: Staffel 2 3/8/2023

Painkiller 10/8/2023

Who is Erin Carter? 24/8/2023

One Piece 31/8/2023

The Big Nailed It Baking Challenge 4/8/2023

Fatal Seduction: Ausgabe 2 4/8/2023

Zombieverse 8/8/2023

Behind Your Touch 12/8/2023

Zuhause bei den Furys 16/8/2023

Der Auserwählte 16/8/2023

The Upshaws: Teil 4 17/8/2023

Mask Girl 18/8/2023

Lighthouse 22/8/2023

Destined with You 23/8/2023

The Ultimatum: Marry or Move On: Staffel 2 23/8/2023: Ep1-8

30/8/2023: Ep9-10″

Ragnarok: Staffel 3 24/8/2023

Miss Adrenaline: A Tale of Twins 30/8/2023

Guns & Gulaabs tba

Risqué Business: Taiwan tba

Filme

Heart of Stone 11/8/2023

Choose Love 31/8/2023

Soulcatcher 2/8/2023

Kopf an Kopf 3/8/2023

Zom 100: Bucket List of the Dead 3/8/2023

Marry My Dead Body 10/8/2023

Love, Sex and 30 Candles´18/8/2023

10 Tage eines schlechten Mannes 18/8/2023

Für immer Liebe² 23/8/2023

Mord, wie er im Buche steht 25/8/2023

Du bist sowas von nicht zu meiner Bat-Mizwa eingeladen 25/8/2023

Neue Lizenztitel bei Netflix im August 2023

Der Fluch von Darkness Falls 1/8/2023

Valerian – Die Stadt der Tausend Planeten 1/8/2023

The Little Things 5/8/2023

Ein Mann namens Otto 6/8/2023

The Protégé – Made for Revenge 7/8/2023

Mission: Impossible – Fallout 13/8/2023

Pitch Perfect 3 16/8/2023

The First Purge 16/8/2023

Jurassic World: Das gefallene Königreich 16/8/2023

No Sudden Move 26/8/2023

Ghostbusters: Legacy 27/8/2023

Fck 2020 – Zweieinhalb Jahre mit Scooter 30/8/2023

Dokus

Untold: Volume 3 – Wöchentliche Episoden ab 1/8/2023

Mark Cavendish: Never Enough 2/8/2023

Vergiftet: Die schmutzige Wahrheit über unser Essen 2/8/2023

Las últimas horas de Mario Biondo 3/8/2023

Ladies First: Eine Geschichte der Frauen im Hip-Hop 9/8/2023

Down for Love 11/8/2023

Johnny Depp gegen Amber Heard 16/8/2023

Wie wird man 100 Jahre alt? – Die Geheimnisse der Blauen Zonen 30/8/2023

Comedy Specials

Jared Freid: 37 and Single 15/8/2023

Netflix Kids & Family

Gabby’s Dollhouse: Staffel 8 7/8/2023

Mech Cadets 10/8/2023

My Dad the Bounty Hunter: Staffel 2 17/8/2023

Anime

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh – Teil 2 8/8/2023

Baki Hanma: Staffel 2 – Teil 2 24/8/2023

