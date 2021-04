Anzeige

Im April ist bei Amazon Prime Video von Comedy, über Action bis hinzu Dokus einiges geboten. Mit dabei: die versammelte deutsche Comedy-Elite und auch Britney Spears.

Zum Monatsbeginn werden bei Prime Video die Lachmuskeln strapaziert: Das Comedy-Show-Format „LOL – Last One Laughing“ zeigt deutsche Comedy-Größen bei dem kräftezehrenden Versuch, nicht zu lachen. Außerdem können sich Prime-Mitglieder im April auf emotionale Dokumentationen, actionreiche Blockbuster und vieles mehr freuen.



exklusiv verfügbar ab 1. April

Wer zuletzt lacht, lacht in dieser Show definitiv am längsten: In der sechsteiligen Amazon Original Comedyshow „LOL: Last One Laughing“ stehen zehn deutsche Comedy-Größen vor der Herausforderung, sechs Stunden lang nicht zu lachen. Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer, Wigald Boning, Torsten Sträter, Rick Kavanian, Mirco Nontschew und Teddy Teclebrhan versuchen sich mit viel Kreativität und vollem Körpereinsatz gegenseitig zum Lachen zu bringen – ohne dabei selbst eine Miene zu verziehen. Denn: Wer zuerst lacht, fliegt – wer zuletzt lacht, gewinnt. All dies findet unter den wachsamen Augen und Kameralinsen von Gastgeber Michael Herbig statt. Bully observiert jede Gesichtsentgleisung der Comedystars aus seinem Control Room.



„Framing Britney Spears“

Die Dokumentation „Framing Britney Spears“ unter der Regie von Samantha Stark kommt am 5. April exklusiv zu Prime Video. Der von „The New York Times“ und Left/Right produzierte Dokumentarfilm beleuchtet die erfolgreiche Karriere der Pop-Ikone und ihrer gerichtlich angeordnete Vormundschaft wehrt. Der Aufstieg von Britney Spears war ein globales Phänomen, ihr Niedergang ein grausamer Volkssport. Menschen, die Britney Spears nahestehen und mit ihrer Vormundschaft verknüpft sind, bewerten ihre Karriere neu. Gleichzeitig kämpft sie gegen ihren Vater vor Gericht darum, die Kontrolle über ihr Leben zurück zu bekommen.



Die Zukunft der menschlichen Rasse steht auf dem Spiel – eine Gruppe junger Männer und Frauen, die auf Intelligenz und Gehorsam getrimmt sind, begeben sich auf eine Expedition, um einen fernen Planeten zu kolonisieren. Aber als sie beunruhigende Geheimnisse über die Mission aufdecken, trotzen sie ihrem Training und erkunden ihre primitive Natur. Während das Leben auf dem Schiff im Chaos versinkt, sind Angst, Lust und der unstillbare Hunger nach Macht ihre ständigen Begleiter. Buch und Regie stammen von Neil Burger („Limitless“, „The Illusionist“), die Hauptrollen spielen Tye Sheridan (Die X-Men-Reihe), Lily-Rose Depp („The King“), Fionn Whitehead („Dunkirk“), Chanté Adams („Roxanne, Roxanne“), Isaac Hempstead Wright („Game of Thrones“), Viveik Kalra („Blinded by the Light“), Archie Madekwe(„Midsommar“), Quintessa Swindell („Trinkets“), Madison Hu („Bizaardvark“), und Colin Farrell („The Gentlemen“).

„Schwarze Adler“: Prime-Doku beleuchtet Rassismus im Fußball

Der Dokumentarfilm „Schwarze Adler“ von Regisseur Torsten Körner („Angela Merkel: Die Unerwartete“, „3 Tage im September“) startet am 15. April exklusiv bei Amazon Prime Video. In rund 110 Minuten erzählt der Film die persönlichen Geschichten von Schwarzen Spielerinnen und Spielern der deutschen Fußballnationalmannschaft, darunter Erwin Kostedde, der 1974 als erster Schwarzer Spieler in der Nationalmannschaft debütierte, Jimmy Hartwig, Steffi Jones, Gerald Asamoah, Patrick Owomoyela, Cacau, Jean-Manuel Mbom sowie Kollegen aus der Bundesliga wie Anthony Baffoe, Otto Addo, Shary Reeves, Guy Acolatse und Jordan Torunarigha.

