Prime im Mai: „Robocop“ und Comedy-Serie mit Moritz Bleibtreu

Im Mai starten nicht nur eine Menge Filmklassiker bei Amazon Prime Video wie die „Robocop“-Filmreihe, sondern auch die neue Serie „Viktor bringt’s“ mit vielen deutschen Stars wie Moritz Bleibtreu, Caroline Peters, Heino Ferch, David Kross u.v.m.

Im Mai kommen wieder eine Menge neuer Inhalte zu Amazon Prime Video. Die neue Serie „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ zeigt eine Welt voller Glamour, Prestige, Geheimnisse, Drama und Liebe. Skurille Einblicke in Jeremy Clarkson Landleben gibt die dritte Staffel von „Clarkson’s Farm“. Und das mystische Sci-Fi-Abenteuer „Outer Range“ mit Josh Brolin („Dune: Part Two“ und „Dune: Part One“) geht in die zweite Staffel. Gute Laune will die neue deutsche Comedy-Serie „Viktor bringt’s“ liefern, die u. a. mit Moritz Bleibtreue in der Hauptrolle aufwartet. Und Filmfreunde können sich u. a. auf alle Teile der „Robocop“-Filmreihe oder „Interview mit einem Vampir“ freuen.

„Outer Range“ mit Josh Brolin – Staffel 2

Bild: Amazon Studios – Das Western-Sci-Fi-Mystery-Abenteuer „Outer Range“ geht in die zweite Staffel

Am 16. Mai startet die zweite Staffel von „Outer Range“ auf Amazon Prime Video. Hier dreht sich die Handlung um Royal Abbott (Josh Brolin). Der Rancher kämpft um sein Land und seine Familie. Zudem entdeckt er am Rande der Wildnis von Wyoming ein unergründliches Phänomen in Form einer dunklen Leere. Das Geheimnis um die rätselhafte Leere vertieft sich in der zweiten Staffe. Für die Abbotts stand noch nie so viel auf dem Spiel wie jetzt, denn sie sehen sich gleich an mehreren Fronten bedroht. In der zweiten Staffel von „Outer Range“ werden die Charaktere durch tiefgreifende und unvorhergesehene Umstände, die die Grundfesten der Zeit selbst erschüttern könnten, immer tiefer in die Leere getrieben.

Angeführt von dem für den Oscar nominierten Josh Brolin, bietet „Outer Range“ ein Ensemble aus preisgekrönten und neuen Talenten. Darunter sind Imogen Poots, Lili Taylor, Tamara Podemski, Lewis Pullman, Tom Pelphrey, Noah Reid, Shaun Sipos, Isabel Arraiza, Olive Abercrombie und Will Patton.

Neue deutsche Comedy-Serie „Viktor bringt’s“ im Mai bei Prime

©Amazon Prime Video – Jede Folge haben Viktor Kudinski (Bleibtreu) und sein Sohn Mika mit neuen skurrilen Kunden zu tun

Ab dem 30. Mai ist die neue Comedy-Serie „Viktor bringt’s“ exklusiv bei Amazon Prime Video verfügbar. Als echter Berliner und Vollblut-Service-Techniker hat Viktor Kudinski (Moritz Bleibtreu) immer Recht – zumindest, wenn es nach ihm geht. Das sieht Mika (Enzo Brumm), sein Sohn aus geschiedener Ehe und neuer Hiwi, jedoch anders. Der Philosophie-Student hat zu allem eine Meinung, aber fachlich extrem wenig Ahnung. Bei der Lieferung und Installation von Waschmaschinen, Kaffee-Automaten oder komplizierten Sound-Anlagen kann Mika daher vor allem im Umgang mit den teilweise skurrilen Kunden punkten. So bestreitet das entfremdete Vater-Sohn-Gespann seinen Arbeitsalltag und lernt sich ganz nebenbei auch zum ersten Mal wirklich kennen.

Die Hauptrollen der Serie bekleiden Moritz Bleibtreu („Faking Hitler“) und Enzo Brumm („Der Onkel“). In Nebenrollen zu sehen sind u. a. Heino Ferch („Allmen“), David Kross („Prey“), Caro Cult („Biohackers“), Bella Dayne („Humans“), Caroline Peters („What a Feeling“), Jacob Matschenz („Babylon Berlin“), Gro Swantje Kohlhof („Tatort“), Soma Pysall („Para – Wir sind King“), Daniel Zillmann („Luden – Könige der Reeperbahn“) und viele weitere.

Alle Serien-Starts und -Fortsetzungen bei Prime im Mai

„Clarkson’s Farm“ Staffel 3 ab 3. Mai (Teil 1) und ab 10. Mai (Teil 2)

„Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ Staffel 1 ab 9. Mai

„The Goat“ Staffel 1 ab 9. Mai

„Academy Of Country Music Awards“ ab 16. Mai

„The O.C.“ Staffel 1-4 ab 18. Mai

„Dom“ Staffel 3 ab 24. Mai

Alle Film-Starts bei Prime im Mai: „Robocop“, „Interview mit einem Vampir“ u.v.m.

„Free Fire“ ab 1. Mai

„Robocop“ (1987) ab 1. Mai

„Robocop“ (2014) ab 1. Mai

„Robocop 2“ ab 1. Mai

„Robocop 3“ ab 1. Mai

„King Richard“ ab 1. Mai

„The Adventures Of Buckaroo Banzai“ ab 1. Mai

„Bernadette“ ab 1. Mai

„The Party“ ab 1. Mai

„Booksmart“ ab 1. Mai

„If I Stay“ ab 1. Mai

„Interview mit einem Vampir“ ab 1. Mai

„Als du mich sahst“ ab 2. Mai

„Iron Mask“ ab 3. Mai

„The Piper“ ab 5. Mai

„Die Hochzeit“ ab 5. Mai

„Black Mass“ ab 5. Mai

„God Is A Bullet“ ab 6. Mai

„Lady Bird“ ab 7. Mai

„City Of Lies“ ab 7. Mai

„Last Knights – Die Ritter des 7. Ordens“ ab 7. Mai

„Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu“ ab 9. Mai

„The Accountant“ ab 10. Mai

„Les Miserables The Movie“ ab 11. Mai

„To Catch A Killer“ ab 11. Mai

„Fletchers Visionen“ ab 11. Mai

„Bros“ ab 12. Mai

„Der junge Häuptling Winnetou“ ab 12. Mai

„Breaking Surface – Tödliche Tiefe“ ab 13. Mai

„The North Sea“ ab 14. Mai

„The Fighter“ ab 14. Mai

„Crazy, Stupid, Love“ ab 14. Mai

„Lucy“ ab 15. Mai

„Rio“ ab 15. Mai

„Rio 2 – Dschungelfieber“ ab 15. Mai

„Tödliche Weihnachten“ ab 16. Mai

„Operation Fortune“ ab 17. Mai

„Postman“ ab 18. Mai

„Smugglers“ ab 19. Mai

„A Man Of Reason“ ab 19. Mai

„Twist“ ab 20. Mai

„Im Herzen Des Dschungel“ ab 20. Mai

„Boudica“ ab 20. Mai

„Nahir“ ab 22. Mai

„Pitch Perfect – Die Bühne gehört uns“ ab 23. Mai

„Pitch Perfect 2“ ab 23. Mai

„Pitch Perfect 3“ ab 23. Mai

„The Communion Girl“ ab 23. Mai

„Wer ist Daddy?“ ab 23. Mai

„Superdeep“ ab 24. Mai

„Life In Space“ ab 24. Mai

„Knox Goes Away“ ab 24. Mai

„Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“ ab 26. Mai

„Inglourious Basterds“ ab 26. Mai

„The 11th Hour – 5 vor 12“ ab 28. Mai

„The Specialist“ ab 30. Mai

Inhalte auf Amazon Freevee im Mai

Serien:

„Melchior – der Apotheker“ ab 1. Mai

„The G.O.A.T.“ ab 9. Mai

Filme:

„Castle Falls“ ab 1. Mai

„Fortress – Sniper’s Eye“ ab 5. Mai

„Wonderwell“ ab 8. Mai

„Crazy Tsunami“ ab 11. Mai

„King Serpent Island“ ab 16. Mai

„Operation Watchtower – Drei Tage in der Hölle“ ab 20. Mai

„3 Days in Malay“ ab 20. Mai

„Gangnam Zombie“ ab 24. Mai

Quelle: Amazon Prime Video