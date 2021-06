„SchleFaZ“ feiert 125. Folge als interaktive Livestreaming-Show

Anzeige

Tele 5 feiert das kleine, große „SchleFaZ“-Jubiläum live und interaktiv mit Stars und Überraschungen. Fans können ab sofort Tickets erwerben.

„SchleFaZ – Die schlechtesten Filme aller Zeiten“ feiern die 125. Sendung. Aus diesem Anlass zelebriert Tele 5 dieses Jubiläum am Samstag, den 10. Juli um 20 Uhr mit einer einmaligen, interaktiven Live-Streaming-Show. Denn bei dieser Jubiläumsfolge können alle SchleFaZ-Fans coronaconform online verfolgen und mitfeiern – Tickets sind ab sofort verfügbar. Mit dabei sind unter anderem musikalische Stargäste wie Helmut Zerlett und der „Gott of Schlager“ Christian Steiffen. Allerdings erfolgt die TV-Ausstrahlung der Episode erst am 27. August um 22.15 Uhr.

„Das wird eine gigantische Jubiläumsparty.“ fiebert „SchleFaZ“-Moderator Oliver Kalkofe der 125. Folge schon entgegen. „Wie damals bei SchleFaZ 100 im Tempodrom präsentieren wir eine komplette Folge live, diesmal nur halt aus unserem Studio, inklusive tollen Gästen, jeder Menge Überraschungen und allen Fehlern, die so passieren“. Zudem gibt Kalkove schon einen kleinen Tipp, wo die Reise in die Abgründe der Filmwelt hingeht. „Dazu begeben wir uns auf eine wunderbar absurde Zeitreise direkt in die Untiefen der späten 70er Jahre mit einer ausgewählt formidabel-schlechten Schundfilm-Perle, die musikalisch und optisch so einiges zu bieten hat! Aber mehr wird noch nicht verraten“. Auch sein „SchleFaZ“-Compagnon Peter Rütten kann seine Begeisterung kaum zügeln. „Ich freue mich schon unbändig, vor allem weil wir während der Aufzeichnung wirklich virtuell mit den Fans in Kontakt treten, sie hören und sehen können! Das wird das geilste Live-Event, das man in Corona-Late-Lockdown-Zeiten nur erleben kann“.

Tickets für „SchleFaZ 125“ sind ab sofort verfügbar

Ab 19,90 Euro können Zuschauer, Feinde und Freunde der Tele 5 Sendung online live dabei sein. Für dieses Spektakel gibt es neben den klassischen Streaming-Karten auch 500 exklusive Interaktiv-Tickets. Mit diesen können SchleFaz-Fans aktiv am Geschehen im Studio teilnehmen. Wer also dabei sein möchte und bei der „SchleFaZ 125“- Show sogar von Olli und „Päter“ gesehen werden und mit ihnen interagieren will, sollte schnell zugreifen!

Die Streaming-Tickets und alle Infos gibt es unter Schlefaz.de oder Iss.show.