Serien-Offensive bei Sky: Das sind die Neuheiten

Anzeige

Neben der Film-Premiere von „Jumanji: The Next Level“ und weiteren Highlights gehen gleich fünf neue Serien im September bei Sky an den Start.

In den kommenden vierzehn Tagen feiern fünf Top-Filme und fünf Top-Serien bei Sky TV-Premiere. Alle Neuerscheinungen sind auf Abruf über Sky Q, Sky Go und Sky X verfügbar.

Am gestrigen 1. September machte die erste Staffel der neuen Serie „Mrs. America“ den Auftakt, in der Frauen in den USA der 1970er für Gleichberechtigung kämpfen – oder dagegen. Die witzig-romantische Thriller-Serie „Run“ startet am 8. September: Aus heiterem Himmel bekommt die frustrierte Ruby eine Nachricht: „Run“. Damit muss sie ein Versprechen aus Collegetagen einlösen und mit Ex-Flamme Billy sofort das Weite suchen. Ab dem 14. September gehen gleich an drei Tagen in Folge drei neue Serien an den Start: „I Know This Much is True“ am 14. September, „The Third Day“ in englischer Originalfassung am 15. September und die neue Postapokalypse-Serie „Raised by Wolves“ am 16. September, in der Androiden auf einem fernen Planeten Menschenkinder aufziehen. Auf 13th Street startet zudem am 3. September die erste Staffel „Briarpatch – Texas Kills!“ und National Geographic zeigt ab 7. September die zweite Staffel von „Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer“.

Außerdem bietet Sky großes Kino für zu Hause mit den TV-Premieren unter anderem von „Jumanji: The Next Level“ ab 4. September: Das gefährlich reale Videospiel ist zurück und zieht Danny Glover und Danny DeVito in die Avatare Dwayne Johnson und Kevin Hart. Ab 2. September zeigt Sky mit dem epischen Liebesdrama „So ist das Leben – Life Itself“ die schicksalhafte Verbindung von Liebespaaren über verschiedene Generationen. Top besetzten Survival-Horror gibt es dagegen in „The Silence„ ab 5. September zu sehen: Als Flugmonster mit Extrem-Hörsinn sich auf die Städte stürzen, flieht die Familie der gehörlosen Ally aufs Land. Auf den ersten Blick klingt das allerdings nach einem Abklatsch von „A Quiet Place“. Einen abgehobenen Brad Pitt können Film-Fans ab 11. September in „Ad Astra – Zu den Sternen“ dabei beobachten, wie er als Astronaut am Ende des Sonnensystems nach seinem Vater sucht und dabei erschütternde Antworten für die Menschheit entdeckt. Die Film-Premiere von „The Good Liar – Das alte Böse“ am 12. September beweist dem Zuschauer, dass Spaß, Liebe und Verbrechen keine Altersgrenze kennen – und so werden Helen Mirren und Ian McKellen in den Hauptrollen zu einer Art Senioren-„Bonny und Clyde“. Keine Premieren, aber Klassiker sind die zusätzlichen Sky-Highlights vom 3. September mit allen vier Teilen von „Dirty Harry“ und „The Big Lebowski“ am 13. September.

Die Sky-Highlights in der Übersicht:

Filme

2. September: „So ist das Leben – Life Itself“

3. September: „Dirty Harry“

4. September: „Jumanji: The Next Level“

5. September: „The Silence

11. September: „Ad Astra – Zu den Sternen“

12. September: „The Good Liar – Das alte Böse“

13. September: „The Big Lebowski“

Serien

1. September: „Mrs. America“

3. September: „Briarpatch – Texas Kills!“ auf 13th Street

7. September: „Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer“ auf National Geographic

8. September: „Run“

14. September: „I Know This Much is True“

15. September: „The Third Day“

16. September: „Raised by Wolves“