Sky und Wow: Das sind die Highlights im Dezember 2023

Im Dezember kann man bei Sky und Wow unter anderem den neuen „John Wick“ und einen der stärksten Horrorfilme des Jahres streamen.

„Pearl“ von Ti West gehört zu den herausragendsten Genrefilmen des Jahres. In dem Prequel zu „X“ schlüpft Mia Goth in die Rolle der titelgebenden Pearl, einer Farmerstochter, die während des Ersten Weltkriegs langsam in den Wahnsinn abgleitet, nachdem ihr der Aufstieg als schillernder Star verwehrt wurde. Ti West inszeniert diesen schwarzhumorigen Horror-Trip im Stil eines kunterbunten Technicolor-Märchens, Tanzeinlagen inklusive. Nachdem der Film in den Kinos etwas unterging, kann man „Pearl“ nun ab dem 22. Dezember 2023 bei Sky und Wow streamen.

Sky zeigt „Pearl“ ab Dezember im Streaming. Foto: 2022 Origin Picture Show LLC. All Rights Reserved.

Zu den ankündigten Film-Highlights im Dezember gehören laut Sky unter anderem die deutsche Komödie „Der Nachname“ mit Iris Berben (29. Dezember), der zehnte Teil der „Fast & Furious“-Reihe (8. Dezember) sowie der vierte Teil der Action-Saga „John Wick“ (25. Dezember). Im Serienbereich gesellen sich unter anderem die dritte STaffel von „Die Wespe“ (2. Dezember) sowie „23 – Der Mysteriöse Tod eines Hackers“ (7. Dezember) und das Sky Original „Der Mann, der den ‚Schrei‘ stahl“ (1. Dezember) hinzu. Ab dem 11. Dezember startet Sky außerdem den weihnachtlichen Pop-Up-Channel „Sky Cinema Christmas“, wie DIGITAL FERNSEHEN bereits ankündigte.

Die Highlights bei Sky und Wow im Dezember 2023

Serien

Der Mann, der den „Schrei” stahl (1.12) – Sky Original

Die Wespe S3 (2.12.) – Sky Original

Blood & Money S1 (6.12.)

23 – Der mysteriöse Tod eines Hackers (7.12.) – Sky Original

Deep Dive Australia S1 (11.12.)

Kanye West – Ikone und Skandal (15.12.)

Floribama Murders S1 (19.12.)

Sort of S3 (22.12.)

Hunde außer Kontrolle S5 (22.12.)

Der Doktor und das liebe Vieh S4 (23.12.)

The Russell Murders: Who Killed Lin and Megan (28.12.)

Filme

Champions (1.12.)

One Shot – Mission außer Kontrolle (2.12.)

Lamborghini (4.12.)

Fast & Furious 10 (8.12.)

Book Club – Ein neues Kapitel (9.12.)

A Christmas Story Christmas: Leise rieselt der Stress (11.12.)

Gletschergrab (15.12.)

Maggie Moore(s) (16.12.) – Sky Original

Dieser eine Sommer (18.12.)

Pearl (22.12.)

Beautiful Disaster (23.12.)

John Wick: Kapitel 4 (25.12.)

The Flash (26.12.)

Der Nachname (29.12.)

