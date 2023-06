„Star Trek: Strange New Worlds“: So kann man die 2. Staffel kostenlos sehen

Anzeige

Feiertag für Trekkies: Diesen Donnerstag startet die 2. Staffel von „Star Trek: Strange New Worlds“ exklusiv auf Paramount+. Doch es gibt einen Weg – zumindest zeitweise – um ein Abo herumzukommen.

Denn Paramount+ gibt es nicht nur über Sky, sondern auch als eigenständige App. Hier gibt es nicht nur zum Start der 2. Staffel von „Star Trek: Strange New Worlds“, sondern dauerhaft die Möglichkeit einer kostenlosen Testphase.

„Star Trek: Strange New Worlds“: 2. Staffel umfasst 10 Folgen – Ausstrahlung zwischen 15. Juni und 17. August

Während andere Streaming-Anbieter derartige Gratis-Testphasen nahezu unisono gestrichen haben, beträgt diese bei Paramount+ immerhin sieben Tage. Auf verschiedene Art und Weise lässt sich mit dem Lockangebot nun arbeiten, wenn man es ausschließlich auf die Folgen der 2. Staffel „Star Trek: Strange New Worlds“ abgesehen hat.

Da die Episoden im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden, fällt die am nächsten liegende Option leider weg. Alle Folgen an Tag 1 (bis 7) der kostenlosen Testphase im Binge-Watching-Marathon hintereinander weg zu gucken, geht somit nicht. Alternativ bietet sich aber natürlich die Möglichkeit mit dem Abo-/Testphasen-Einstieg zu warten.

In Geduld üben lohnt sich

Dadurch eröffnen sich nämlich weitere Optionen: Falls man zu der Majorität gehört, die am liebsten sofort und direkt so viele Folgen wie möglich abgreifen möchte, ohne danach ein Abo abschließen zu müssen, sollte man daher am morgigen Donnerstag, den 15. Juni, sich zumindest eine Zeit lang noch in Geduld üben. Dann eröffnet sich ein Zeitfenster an dessen Anfang der Testphase, die Auftaktfolge der 2. Staffel „Star Trek: Strange New Worlds“ bereits verfügbar ist und bevor deren Ende die zweite Folge (am 22. Juni) schon hochgeladen wurde. Wie gesagt, es ist der kürzeste und direkteste Weg, die zweite Episode müsste man aber schleunigst gucken, ehe die Testphase wieder endet.

Etwas weniger attraktiv, dafür aber vollumfänglich ist die Option, bis zur letzten Woche der Ausstrahlung der Folgen der 2. Staffel „Star Trek: Strange New Worlds“ zu warten. Dieser Zeitraum beginnt am 10. August (Anm.: Staffelfinale ist am 17. August). Nimmt man die kostenlose Testphase nach Veröffentlichung der vorletzten Folge (9) der 2. Staffel in Anspruch, kommt man in den Genuss, alle Folgen gratis sehen zu können.

VPN-Dienste bringen ausnahmsweise keinen Vorteil

Bis hierhin ist allerdings noch etwas Geduld gefragt. Da die neuesten Episoden im Gegensatz zur 1. Staffel parallel zum US-Start veröffentlicht werden, ergibt sich auch unter Berücksichtigung von VPN-Diensten kein signifikanter Vorteil.

Ebenfalls interessant:

