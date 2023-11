Telekom-Aktion: Viele Gratis-Spiele live im MagentaSport Event-Advent

Vom 3. Dezember bis 5. Januar stehen bei MagentaSport rund 300 Live-Übertragungen auf dem Programm, ausgewählte Top-Spiele zeigt die Telekom dabei gratis für alle – ohne Buchung und ohne Registrierung.

Die Sportfans dürfen sich bei dem vorweihnachtlichen Präsent etwa auf das Topspiel in der 3. Fußball-Liga, Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden am 20. Dezember, freuen. Dazu gibt es weitere kostenlose Live-Spiele aus der europäischen Königsklasse des Basketballs, der Turkish Airlines EuroLeague, der Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie der DEL, die den „Event Advent“ am 3. Dezember mit dem Eishockey-Derby-Klassiker Düsseldorfer EG gegen die Kölner Haie startet.

Auch zwischen Weihnachten und Neujahr wird umfangreicher Livesport geboten. In der EuroLeague, EuroCup und DEL gibt es keine Winterpause. Und zusätzlich zeigt die Telekom ab dem 27. Dezember die Eishockey U20 WM in Schweden: MagentaSport zeigt alle Spiele der deutschen Mannschaft und alle K.O. Spiele – die Spiele des deutschen Teams sind dabei gratis.

MagentaSport immer und überall verfügbar

MagentaSport zeigt zwischen Anfang Dezember 2023 und Anfang Januar 2024 ausgewählte Live-Spiele gratis – Bildquelle: Deutsche Telekom

Der Streamingdienst MagentaSport kann auf allen SmartTV Geräten über die MagentaSport App genutzt werden. Dazu auf magentasport.de und unterwegs mit den MagentaSport mobile Apps. Kunden mit der Telekom-eigenen TV-Plattform MagentaTV profitieren zusätzlich von 20 linearen Sportsendern und erhalten auf dem Sender MS Sport täglich ausgewählte Livespiele ohne weitere Zusatzkosten als Inklusivleistung in allen MagentaTV-Tarifen.

Sonntag, 3. Dezember, 13.45 Uhr

DEL: Düsseldorfer EG – Kölner Haie

Sonntag, 10. Dezember, 13.30 Uhr

Frauenfußball-Bundesliga: Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim

Mittwoch, 20. Dezember, 18.30 Uhr

3. Liga: Arminia Bielefeld – Dynamo Dresden

Donnerstag, 28. Dezember, 20.15 Uhr

EuroLeague*: Bayern München – Valencia Basket

*jeden Spieltag außerdem eine Partie kostenlos für alle

