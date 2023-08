US Open: Kurzfristiger Rechte-Deal bring Gratis-Matches – deutsche Konferenz

Anzeige

Die Übertragungsrechte an den US Open sind kürzlich zu Sportdeutschland.tv gewechselnt, nun steigt ein weiterer Anbieter spontan ein.

Anzeige

Alle Spiele des dritten Grand-Slam-Turniers des Jahres gibt es gegen Bezahlung bei Sportdeutschland.tv, ausgewählte Matches sind nun kurzfristig aber doch noch gratis zu sehen. Ähnlich wie beim Saison-Höhepunkt in Wimbledon, wo sich Sky mit „Bild.de“ zusammentat, steigt auch dieses Mal der Axel Springer ein.

Zverevs Erstrunden-Match gratis live

Via „sportbild.de“ sind zunächst an diesem Montag und Dienstag verschiedene kostenlose Live-Übertragungen angesetzt. So läuft heute das Spiel des Österreichers Dominic Thiem gegen Alexander Bublik ab 17 Uhr auf der Website des Sportblattes. Morgen wird nochmal aufgestockt: Dann gibt es eine deutsche Konferenz – unter anderem mit Alexander Zverev und seinem Erstrundenmatch gegen Aleksandar Vukic. Im Rahmen der Konferenz, die ebenfalls ab 17 Uhr startet, sind auch deutschen Teilnehmer, Daniel Altmaier (gegen Constant Lestienne), Tamara Korpatsch (gegen Irina-Camelia Begu)und Tatjiana Maria (gegen Petra Martic) gratis live zu sehen.

Nicht der einzige kurzfristige Rechte-Deal rund um die US Open

Einige Spiele der US Open sind via „sportbild.de“ nun doch kostenlos zu sehen – darunter das Erstrundenmatch von Alexander Zverev. © vacant via stock.adobe.com

Auch in Österreich, wo Sportdeutschland.tv ebenfalls die Rechte an den US Open erworben hat, kam es zu einem spontanen Deal. Dort steigt Joyn in die Live-Übertragungen ein. Spiele mit österreichischer Beteiligung sowie das Herren-Finale laufen auf diese Weise dort live und frei empfangbar.

Derartig konkret ist die Kooperation zwischen Sportdeutschland.tv und „Sportbild“ bislang noch nicht kommuniziert worden. Das Springer-Blatt selbst spricht zur Zeit noch lediglich von „ausgewählten Matches“. Wie es nach dem Dienstag weiter geht, steht also noch nicht fest.

Bildquelle: Tennis-Tennisschlaeger-Tennisspieler: © Maxisport - Fotolia.com