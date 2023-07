Bundesliga: Apple will TV-Rechte kaufen

Anzeige

Apple befindet sich offenbar mit der DFL in Gesprächen über den Erwerb von TV-Rechten an der Bundesliga.

Konkret verhandelt man aktuell laut „World Soccer Talk“ über einen Apple-Einstieg in die Bundesliga-Übertragungen in Nordamerika, sprich Kanada und die Vereinigten Staaten. Es wird jedoch spekuliert, dass daraus schnell mehr werden könnte. Schließlich sind die TV-Rechte für den deutschen Markt ab 2025 auch noch vakant, den Platzhaltern DAZN und Sky droht also vielleicht mehr Ungemach, als bislang angenommen.

Apple könnte Sky und DAZN in Sachen Bundesliga Feuer unterm Hintern machen

Meldet Apple-Chef Tim Cook etwa Ansprüche an den TV-Rechten an der Bundesliga? © Apple

Im Gegensatz zum defizitären Geschäft von DAZN, der prekären Lage bei Sky könnte sich Apple ein eventuelles Wettbieten um die Bundesliga-TV-Rechte allemal leisten. Mit dem weltweiten 10-Jahres-Deal mit der nordamerikanischen MLS – künftig die sportliche Heimat von Lionel Messi – hat der Apfel-Konzern bereits unter Beweis gestellt, dass ihm etwas an Fußball liegt. Ein Einstieg in den europäischen Markt schon unter diesen Gesichtspunkten nicht ausgeschlossen.

Andererseits bietet die Bundesliga im Moment wenig weltweites Vermarktungspotenzial, letztes Jahr verließen Erling Haaland und Robert Lewandowski zwei der besten Stürmer der Welt die Liga. Lewandowski-Nachfolger Mané ist sicherlich auch ein Weltstar, aber schon wieder auf dem Sprung weg von Bayern München. Dieser Makel spricht gegen ein Apple-Engagement.

