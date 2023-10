Piraterie: DAZN erreicht Abschaltung von beliebter, illegaler Live-Sport-Seite

Anzeige

DAZN sorgt in Zusammenarbeit mit ACE für die Abschaltung einer weltweit beliebten Live-Sport-Piraterie-Seite mit Sitz in Indien.

Die weltweit führende Anti-Piraterie-Organisation Alliance for Creativity and Entertainment (kurz ACE), hat in Zusammenarbeit mit DAZN die von Indien aus betriebene Live-Sport-Piraterie-Website watchwrestling.ai und die zugehörigen Domains geschlossen. Als Mitglied der ACE arbeitet DAZN seit diesem Frühjahr mit dem Unternehmen eng zusammen, um gegen Sportpiraterie vorzugehen (DIGITAL FERNSEHEN berichte/siehe Link).

Watchwrestling.ai im vergangenen Jahr mit 253 Millionen Visits

Die geschlossenen Seiten leiten nun auf die „Watch Legally“-Seite von ACE um. Im vergangenen Jahr haben „watchwrestling.ai“ und die zugehörigen Domänen mehr als 253 Millionen Besuche erreicht. Der meiste Verkehr kam dabei nicht aus hiesigen Gefilden, sondern aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Indien und Kanada. ACE identifizierte und konfrontierte den in Uttar Pradesh ansässigen Betreiber der Website, der watchwrestling.ai und alle zugehörigen Domains an ACE übertrug.

DAZN-Statement zur gelungen Abschaltung der indischen Live-Sport Piraterie-Seite

„DAZN hat beträchtliche Summen in den Aufbau eines erfolgreichen Geschäfts rund um den Kampfsport investiert, um die Entwicklung von MMA und Boxen zu fördern und den Fans qualitativ hochwertige Inhalte und Dienstleistungen zu bieten“, sagte Ed McCarthy, Chief Operating Officer der DAZN Group. „Um weiter investieren zu können, muss DAZN in der Lage sein, sein geistiges Eigentum zu schützen. Die Durchsetzungsarbeit, die die ACE im Rahmen ihrer gemeinsamen Sportpiraterie-Task-Force-Initiative leistet, ist ein wichtiges Element dieser Arbeit. Es ist besonders erfreulich zu sehen, dass ein kriminelles Unterfangen diesen Ausmaßes wirksam bekämpft wird und das positive Ergebnis ist, potenzielle Abonnenten zu legalen Anbietern von Inhalten wie DAZN umzuleiten.“