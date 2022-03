Disney in der Kritik: Konzern soll angeblich Homosexualität zensieren

Anzeige

Disney musste in den vergangenen Tagen viel Kritik einstecken. Pixar-Mitarbeiter kritisieren in einem offenen Brief den Umgang des Konzerns mit Homosexualität.

Hintergrund für die Kritik ist das sogenannte „Don’t Say Gay“-Gesetz, das im US-Bundesstaat Florida Aufklärung etwa über Homosexualität oder auch geschlechtliche Identität im Grundschulalter unterbinden soll. Der Disney-Konzern hatte sich zunächst nicht öffentlich gegen das höchst umstrittene geplante Gesetz positioniert, was für allerhand Unmut sorgte, wie unter anderem „The Guardian“ berichtete. Stattdessen wurde bekannt, dass Disney Politiker hinter dem Gesetzesentwurf mit Spenden unterstützt hatte.

Disney-CEO Bob Chapek wandte sich daraufhin mit einer Nachricht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konzerns, in der er unter anderem auf die langjährige Unterstützung der LGBTQ+ Community durch Disney verwies und Ablehnung gegen das geplante Gesetz äußerte. Zugleich erklärte Chapek in der Nachricht, warum das Unternehmen öffentlich zu „Don’t Say Gay“ geschwiegen hat.

„Wie wir immer wieder gesehen haben, tragen Unternehmenserklärungen sehr wenig dazu bei, Ergebnisse oder Meinungen zu ändern. Stattdessen werden sie oft von der einen oder anderen Seite als Waffe benutzt, um weiter zu spalten und anzuheizen. Einfach ausgedrückt, sie können kontraproduktiv sein und effektivere Wege zur Erreichung von Veränderungen untergraben“, ist der Nachricht Chapeks zu entnehmen, die etwa das Branchenblatt Variety veröffentlichte. Der beste Weg für das Unternehmen, zu Veränderung beizutragen, sei über die produzierten Inhalte. Genau an diesem Punkt regte sich jedoch weitere Kritik.

Pixar erhebt schwere Vorwürfe gegen Disney

LGBTQIA+ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Animationsfilmstudios Pixar („Rot„) sowie ihre Verbündeten haben in einem offenen Brief an die Disney-Führungsetage gravierende Vorwürfe erhoben. „Wir schreiben, weil wir enttäuscht, verletzt, ängstlich und wütend sind. In Bezug auf Disneys finanzielle Unterstützung von Gesetzgebern hinter dem „Don’t Say Gay“-Gesetz hatten wir gehofft, dass unser Unternehmen für uns einstehen würde. Aber das tat es nicht“, beginnt der Brief, den etwa der Journalist Judd Legum auf Twitter teilte. Auf der Seite Cartoon Brew erschien unter anderem ebenfalls der gesamte Brief.

„Wir bei Pixar haben persönlich wunderschöne Geschichten voller diverser Charaktere miterlebt, die aus den Unternehmensbewertungen von Disney dann bis auf die Krümel dessen heruntergekürzt zurückkamen, was sie einmal waren. Fast jeder Moment offenkundig schwuler Zuneigung wird auf Disneys Geheiß herausgeschnitten, unabhängig davon, ob sowohl die Kreativteams als auch die Geschäftsleitung von Pixar protestieren. Selbst wenn das Kreieren von LGBTQIA+ Inhalten die Antwort auf die Behebung der diskriminierenden Gesetzgebung in der Welt wäre, wird uns die Produktion untersagt“, heißt es in dem Brief.

Gerät Disney nun in Konflikt mit der Politik?

Die Verfasser fordern unter anderem ein Ende der finanziellen Unterstützung der „Don’t Say Gay“-Verantwortlichen. Im Netz äußerten nach den öffentlichen Vorwürfen viele Menschen ihren Unmut über das Vorgehen und Schweigen des Disney-Konzerns. Zwischenzeitlich wurde vergangene Woche unter einem eigenen Hashtag zum Boykott des Unternehmens aufgerufen. Spenden Disneys an Florida sollen inzwischen pausiert worden sein, wie übereinstimmenden Medienberichten zu entnehmen ist.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis konterte bereits und bezichtige Disney nach der nachträglichen Positionierung Bob Chapeks gegen das „Don’t Say Gay“-Gesetz unter anderem der Verstrickung mit dem kommunistischen China, berichtete „The Guardian„. „Unsere Politik wird auf dem besten Interesse der Bürger Floridas basieren, nicht auf dem Grübeln woker Unternehmen“, zitiert das Magazin den Republikaner DeSantis.

BREAKING: Today's statement by @Disney CEO Bob Chapek against the "Don't Say Gay" bill has failed to satisfy many Disney employees



A letter from @Pixar staff to Disney leaders, obtained by https://t.co/Gl6evXRDcZ, details their anger and demands



Follow along if interested pic.twitter.com/GJnne22mdy — Judd Legum (@JuddLegum) March 10, 2022