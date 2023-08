Amazon Prime Video: Mehrere Content-Deals für Deutschland

Anzeige

Die August-Highlights bei Amazon Prime Video bieten zwar „Takeshi’s Castle“ und reichlich „Batman“, sind aber nicht sonderlich umfangreich. Ein Phänomen mit dem der Streamingdienst aber nicht alleine dasteht, wenn man zum Beispiel auf die Konkurrenz von Netflix blickt. Damit in Zukunft wieder mehr (hochklassiger) Content hochgeladen wird, hat der Internet-Gigant bereits für Nachschub gesorgt.

So ist unter anderem ein Deal eingetütet worden, der die neue Roland-Emmerich-Serie „Those about to Die“ zu Prime Video Deutschland (und anderen Märkten) bringt. Sir Anthony Hopkins ist darin in einer Hauptrolle zu sehen. Die Serie wurde von High End Productions, dem kürzlich Constantin Film und dem östtereichischen Filmehändler Herbert G. Kloiber (lange Zeit führender Kopf der Tele München Gruppe) gegründeten Joint Venture, zusammen mit dem US-Streaminganbieter Peacock in Auftrag gegeben. Zu Amazon kommt sie nun von Studio AGC Television und den involvierten Produktions-Firmen Centropolis, Hollywood Gang und Street Entertainment.

Amazon Prime Video schnappt sich Rechte an neuer Emmerich-Serie mit Anthony Hopkins

Konkret geht es in „Those about to Die“ um die spektakuläre, vielschichtige und korrupte Welt der Wagenrennen und Gladiatorenkämpfe im antiken Rom. Hopkins spielt dabei Kaiser Vespasian. Neben Emmerich führt Marco Kreuzpaintner („Beat“, „The Lazarus Project“) bei den zunächst zehn Folgen Regie. Alle Episoden der ersten Staffel von „Those About To Die“ sind ab 2024 exklusiv bei Prime Video im Rahmen der Prime-Mitgliedschaft verfügbar.

Da „Those About to Die“ erst noch gedreht werden muss, hier ein mindestens genauso hochwertiges Foto zu dem anderen Content-Deal, den Amazon Prime Video für Deutschland abschließen konnte. © ZDF/TELETUBBIES® and © 2015 DHX Worldwide

Zudem ist mit Wildbrain, der nach eigenen Angaben weltweit führenden Firma für Kinderinhalte, eine weitere Content-Vereinbarung geschlossen worden. Auf diese Weise konnte man sich über 200 Episoden beliebter Serien sichern, wie beispielsweise „Feuerwehrmann Sam“ (Staffel 14 und 15 mit je 26 Folgen) und den „Teletubbies“ (90 Folgen).

Der Kids-Bereich bei Amazon Prime Video sollte somit auch gut abgedeckt sein.