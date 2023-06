Aus für Sky Comedy: Weitere Sender vor Abschaltung?

Anzeige

Sky schaltet drei Sender ab – unter anderem die Eigenmarke Sky Comedy. Letztere war lediglich zwei Jahre auf dem Markt und kam zeitgleich mit Sky Crime ins Programm. Nun fragen sich Kunden, ob weitere neue Sky-Sender wie Sky Nature auch von der Abschaltung bedroht sind.

Vor rund zwei Jahren führte der Pay-TV-Anbieter Sky Deutschland vier neue eigene Sender ein: Sky Comedy, Sky Crime, Sky Nature und Sky Documentaries. Wie unschwer an den Sendernamen erkennbar, gingen die neuen hauseigenen Sendermarken als inhaltlich klar sortierte Themenkanäle an den Start und sollten neben Lizenzmaterial vor allem Sky-Eigenproduktionen ein Zuhause bieten.

Nun hat es den ersten der vier neuen Sky-Sender bereits wieder erwischt: Der Anbieter teilte DIGITAL FERNSEHEN in der laufenden Woche exklusiv mit, dass der Themensender Sky Comedy Mitte September aus dem Programm gestrichen wird. Dies begründete ein Sky-Sprecher mit dem sich stark in Richtung Video-on-Demand orientierenden Nutzungsverhalten der Abonnenten und konstatierte klar: Einen reinen linearen Comedy-Sender brauche Sky nicht.

Nun drängt sich natürlich insbesondere bei dem Teil der Sky-Kundschaft, der noch vorwiegend das klassische Pay-TV nutzt, die Frage auf: Opfert Sky schon bald weitere seiner relativ neuen Sender dem Trend zum Streaming auf Abruf? Immerhin ist es nicht nur bei Comedy-Inhalten möglich, diese über Sky Q zur Wunschzeit abzuspielen, sondern zum Beispiel auch bei den True-Crime-Formaten von Sky Crime. Hat Sky das klassische Modell Pay-TV aufgegeben und stehen auch die anderen Sendermarken vor dem Aus?

Neue Sky-Sender bleiben im Programm

Was die Angst vor weiteren Senderabschaltungen angeht, gibt Sky Entwarnung – zumindest, was die neueren eigenen Sendermarken angeht: Auf DF-Nachfrage bezüglich der Zukunft von Sky Crime, Sky Nature und Sky Documentaries hieß es so, man sei mit diesen Sendern „von der Nutzung her sehr zufrieden. Diese Sendermarken stehen nicht zur Disposition“.

Die Sender Sky Nature und Sky Documentaries sind derzeit nicht der Gefahr einer Abschaltung ausgesetzt. (Bild: Sky Deutschland)

Sky Documentaries soll zudem weiter aufgebaut werden, unter anderem durch Partner-Programmierungen mit dem ebenfalls im Sky-Portofolio verbleibenden History-Channel. Weichen müssen dafür allerdings die ebenfalls auf Doku-Inhalte fokussierten Sender Spiegel TV Wissen und Curiosity TV. Diese beiden Sender verbleiben nur noch bis Ende Juni in der Sky-Programmauswahl.

Mindestens sechs Senderabschaltungen im Jahr 2023

Auch wenn die Sky-Eigenmarken im Senderportofolio erstmal nicht in Gefahr sind, geht der Trend ganz klar in Richtung Verschlankung des linearen Angebots im Pay-TV: Bereits im ersten Quartal 2023 verschwanden drei Sender aus dem Sky-Programm. Mit Nat.Geo und Nat.Geo Wild waren auf Natur-Themen ausgerichtete Sender dabei, die angesichts der Eigenmarke Sky Nature wohl als redundant angesehen wurden. Zusammen mit den nun angekündigten Abschaltungen, die im 2. und 3. Quartal 2023 erfolgen, stehen für das laufende Jahr somit mindestens sechs Senderabschaltungen fest.

