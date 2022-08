DAZN kauft umfangreiche Fußball-TV-Rechte für England

Anzeige

Gute Nachrichten für alle Freunde des englischen Fußballs: DAZN hat sich mit der dortigen Fußball-Liga EFL auf eine Verlängerung des bisher gültigen Vertrags geeinigt.

Dieser beinhaltet weiterhin Übertragungsrechte an der zweiten englischen Liga EFL Championship sowie der dritthöchsten und vierthöchsten Spielklassen EFL League One und EFL League Two um zwei Jahre geeinigt. Auch der englische Ligapokal Carabao Cup wird bis 2023/24 für alle Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv auf DAZN zu sehen sein.

Wichtigste englische Pokalwettbewerbe weiterhin auf DAZN

Damit bleibt DAZN nicht nur die Heimat von drei der vier höchsten englischen Fußball-Ligen, sondern auch der beiden großen englischen Pokalwettbewerbe. Neben dem Ligapokal Carabao Cup zeigt DAZN auch weiterhin exklusiv den traditionsreichen FA Cup, der bereits seit 2018 beim Sportstreaminganbieter läuft und auch den FA Community Shield, den der FC Liverpool vor zwei Wochen durch einen 3:1-Erfolg über Manchester City gewann. Die Premier League läuft wie gehabt exklusiv bei Sky. Dort wird dieser Tage die 30. Saison begangen.

Lesen Sie bei Interesse an diesem Thema ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel: „30 Jahre Premier League – Viel Sonderprogramm bei Sky„.

Championship diese, Carabao Cup nächste Woche

In der EFL Championship geht es schon heute mit dem 4. Spieltag weiter. Fans sehen um 21 Uhr auf DAZN unter anderem das Duell zwischen den Queens Park Rangers und dem FC Blackpool. Morgen hat dann Sheffield United den AFC Sunderland zu Gast, Anstoß ist ebenfalls um 21 Uhr. Im Carabao Cup geht es heute in einer Woche, am 23. August, mit der 2. Runde live weiter. Welche Partien genau übertragen werden, erfahren Fans im ständig aktualisierten Programmplaner von DAZN.

