Disney+, Netflix und Prime Video steigen beim Deutschen Fernsehpreis ein

Der Deutsche Fernsehpreis hat neue Partner. Ab sofort wird der Award auch von Disney+, Netflix und Prime Video begleitet. Den Kreis der Stifter des Deutschen Fernsehpreises bilden weiterhin Sat.1, die ARD, RTL, das ZDF und die Deutsche Telekom.

„Herzlich willkommen, liebe Kolleg:innen von Disney+, Netflix und Prime Video beim Deutschen Fernsehpreis“, begrüßt Daniel Rosemann, der in seiner Funktion als Sat.1- und ProSieben-Chef dem Stifterkreis des Deutschen Fernsehpreises in diesem Jahr vorsitzt, die neuen Partner. Die diesjährigen Verleihungen finden am 27. und 28. September in Köln statt. Sat.1 strahlt die TV-Gala als Primetime-Show am 28. September live aus.

Streaming-Trio um Netflix, Disney+ und Prime Video „nur“ Partner beim Deutschen Fernsehpreis

Von diesem Quartett der großen Streamingdienste fehlt nur Apple TV+ beim Deutschen Fernsehpreis – aus nachvollziehbaren Gründen. Produziert man doch keine deutschen Inhalte. © Netflix / Disney / Amazon / Apple TV

„Der Deutsche Fernsehpreis ist der mit Abstand größte und wichtigste Medienpreis in Deutschland. Die neuen Partner unterstreichen die Bedeutung und Relevanz des Deutschen Fernsehpreises. Gemeinsam werden wir in Zukunft weiter zeigen, welche wichtige Funktion großartiges Entertainment, wunderbare Filme und Serien und fundierte Informationsprogramme in unserer Gesellschaft haben. Gemeinsam erreichen wir jeden Tag fast alle Menschen in diesem Land – und bringen sie zum Staunen, zum Weinen, zum Nachdenken und zum Lachen. Wie gut wir das machen, zeigt der Deutsche Fernsehpreis jedes Jahr.“, so Rosemann weiter.

Die Begeisterung könnte allenthalben kaum größer sein

„Wir sind fester Teil der deutschen Film- und Entertainment-Branche und freuen uns, auch hier weiter zu wachsen“, so Katja Hofem, Vice President Content DACH bei Netflix. „Daher war es für uns ganz klar, in diesem Jahr Partner des Deutschen Fernsehpreises zu werden […].

„Unsere lokalen Produktionen spielen bei uns eine große Rolle und wir sind stolz, ein erfolgreicher Akteur der deutschen Fernsehlandschaft zu sein”, erklärt Dr. Christoph Schneider, Country Director Deutschland bei Prime Video. „Mit ‚LOL – Last One Laughing‘ konnten wir 2022 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Comedy gewinnen“

„LOL – Last One Laughing“ von Prime bereits letztes Jahr erfolgreich

„Der Deutsche Fernsehpreis beweist immer wieder aufs Neue, was hochwertiges und innovatives Storytelling am Puls der Zeit ausmacht. Genau das ist auch für uns ein zentrales Thema für unsere Produktionen“, betont Eun-Kyung Park, SVP & Country Manager GSA bei The Walt Disney Company

Wer mit dem Deutschen Fernsehpreis 2023 ausgezeichnet wird, entscheidet eine unabhängige Fachjury unter dem Vorsitz des Produzenten Wolf Bauer. Der für die

Entscheidungen relevante Beobachtungszeitraum reicht vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023.

Bildquelle: streamingdienste: Netflix / Amazon / Disney / Apple

deutscher fernsehpreis logo: © 2020 DER DEUTSCHE FERNSEHPREIS