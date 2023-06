Nebenkostenprivileg fällt weg: MagentaTV bringt sich als Kabel-TV-Alternative in Position

Anzeige

Das Nebenkostenprivileg fällt in genau einem Jahr weg: Es ist also an der Zeit für die Telekom ihr TV-Angebot MagentaTV als Kabel-Alternative ins Schaufenster zu stellen. Gesagt, getan:

Anzeige

Durch den Wegfall des Nebenkostenprivilegs können rund 12,5 Millionen Mieter-Haushalte ab diesem Zeitpunkt erstmalig frei wählen, über welchen TV-Anbieter sie zukünftig fernsehen möchten. Das ist neu, denn bislang waren die anfallenden Gebühren für einen Kabelanschluss im Regelfall Teil der Nebenkostenabrechnung.

Telekom-TV-Chef Arnim Butzen sieht MagentaTV als ideale Alternative nach Wegfall von Nebenkostenprivileg

Die Telekom-Alternative zum herkömmlichen Kabelanschluss über alle Gerätetypen hinweg: MagentaTV. Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, preist sein TV-Angebot deshalb schon einmal profilaktisch an: „MagentaTV ist state of the art Fernsehen und verbindet das Beste aus klassischem TV mit der modernen Welt des Streamings. Außerdem gehört schon in der Basis-Version etwa unsere kostenlose Megathek, die eine einzigartige Auswahl an Serien und Filmen auf Abruf bereithält, zum Paket. Zudem ist MagentaTV parallel auch für mehre Haushaltsmitglieder nutzbar. Und das auf allen neueren Smart-TVs, Tablets, Streamingsticks und mobilen Endgeräten. Nicht zuletzt ist MagentaTV weitaus günstiger [interner Link], als die meisten Menschen denken und damit dauerhaft attraktiv für Fans von bester Unterhaltung.“

Ebenfalls: Telekom schaltet Sportdigital für MagentaSport-Kunden frei – dann ist es so weit

Die Basis-Version von MagentaTV ist mit einem Vertrag über 24 Monate bereits für fünf Euro erhältlich und bietet alle genannten Vorteile. In der monatlich kündbaren Variante liegt der Preis für MagentaTV bei zehn Euro. Mehrere zusätzliche Tarifoptionen halten für Kundinnen und Kunden zudem attraktive Pakete zum Vorteilspreis mit Streaming-Diensten wie RTL+, Netflix oder Disney+ bereit. Anbieter wie etwa, Sky/Wow, DAZN, DYN oder Apple TV sind außerdem über MagentaTV zubuchbar.

Insgesamt stehen bis zu 300 TV-Sender und mehr als 100 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bietet das TV-Angebot der Telekom Funktionen wie Timeshift, Restart und 7-Tage-Replay. MagentaTV ist deutschlandweit unabhängig vom Internetanschluss buchbar.

Bildquelle: df-magentatv-familie: Deutsche Telekom