Netflix streicht ein Abo komplett – Bestandskunden bleiben (vorerst) verschont

Anzeige

Netflix erhöht die Abo-Preise auch durch den Wegfall des jüngsten Tarif, wie DIGITAL FERNSEHEN bereits früher am Tag berichtete. An dieser Stelle ist genauerer Blick auf die Maßnahme geboten, insbesondere für Bestandskunden, oder die, die es noch werden wollen (bzw. bei Interesse sollten)

DF hatte diese Entwicklung bereits im Sommer basierend auf Veränderungen auf anderen internationalen Märkten in Aussicht gestellt. Nun steht auch fest, ab wann das Abo in Deutschland weg fällt. Bestandskunden können sich laut Netflix zumindest vorübergehend sicher sein, nicht gezwungen zu sein, in einen höheren Tarif wechseln zu müssen. Wer also bis nächste Woche zugreift, kann das Netflix Basis-Abo mit Werbung dementsprechend wohl auch darüber hinaus noch für 4,99 Euro im Monat nutzen.

Schon nächste Woche fällt das Netflix Basis-Abo mit Werbung weg

Basic mit Werbung für 4,99 Euro: Das günstigste Netflix-Abo ist nur noch für kurze Zeit zu diesem Preis erhältlich. Neukunden müssen dadurch künftig auch in Deutschland höhere Preise zahlen. © Netflix

Netflix Co-Chef Greg Peters gab an, dass sich durch das Verbot des Account-Sharings und mit dem nun wegfallenden Tarif mit Werbung Kunden einsammeln ließen, trotzdem kann man natürlich noch mehr Profit daraus ziehen, wenn man die Preise erhöht. Deshalb verschwindet das Basis-Abo bei Netflix nun. Diese Tarif-Variante war erst vor ziemlich genau einem Jahr hierzulande eingeführt worden.

Anzeige

Das aktuelle Preismodell sieht so aus:

Das alte Preismodell. Wieviel man künftig mindestens berappen muss, um Netflix (mit oder ohne Werbung) sehen zu können ist in diesem DF-Artikel nachzulesen. Screenshot digitalfernsehen.de