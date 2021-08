Neue Konferenz-Funktion von Sky verzögert sich

Anzeige

Anfang des Monats kündigte Sky die neue „Meine Konferenz“ für Sky-Q-Kunden an (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Damals räumte man ein, dass es zum Bundesliga-Start eng werden würde, jedoch mit einem Start im Laufe des Augusts gerechnet werden kann. Daraus wird nun aber wohl doch nichts.

Wie der Pay-TV-Anbieter auf Nachfrage von DIGITAL FERNSEHEN bestätigte, erfolgt der Launch der „Meine Konferenz“-Funktion noch nicht an diesem Bundesliga-Wochenende. In der eingangs erwähnten Pressekonferenz am 2. August hieß es noch, dass die neue Funktion noch im August in der Beta-Version verfügbar sein soll. Auch zu dieser angedachten Testreihe gibt es aktuell noch keinen neuen Stand.

Das heißt, dass Sky-Q-Nutzer, die sich die Konferenzschaltung nach eigenen Bedürfnissen zusammenstellen wollen, wohl noch mindestens bis nach der Länderspielpause gedulden müssen. Nur zur Information: Via „Meine Konferenz“ soll man sich künftig zunächst ein festes Spiel aussuchen können.

DAZN 1 & 2 via Kabel noch nicht verfügbar

Dank Highlight-Alarm lassen sich bei der individuellen Konferenz zum Beispiel Szenen anderer Spiele re-Live gucken. Einmal informiert, kann man direkt zu dem betreffenden Sender umschalten. Natürlich kann man auch einfach bei „seinem“ Spiel bleiben. Das übernächste Bundesliga-Wochenende findet übrigens am 11. und 12. September statt. Wegen besagter Nationalmannschaftstermine gibt es am 4. Spieltag kein Freitagsspiel.

Kabelkunden müssen ebenfalls weiter auf die linearen DAZN-Sender warten. Hier hat also das Statement aus Juli noch Bestand, in dem Sky angibt, über den Empfang beider Sender via Kabel Bescheid zu geben, wenn es so weit ist (DF-Bericht zum Empfang von DAZN 1 & 2).

Ein Silberstreif zeichnet sich dann aber doch am Horizont ab. Anfang August hieß es, dass weitere interessante Features sukzessive folgen sollen.

