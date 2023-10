November-Ausblick: Disney+ mit Werbung, NFL und Black Friday Week

Anzeige

Der November steht vor der Tür – und mit ihm einige wichtige Medien-Ereignisse. Bei Disney+ treten neue Abo-Modelle und Nutzungsbedingungen in Kraft, die NFL kommt nach Deutschland und die Black Friday Week lockt mit Rabatten. Ein Monatsausblick.

Disney+ mit Werbung, aber ohne Werbeblocker und Account Sharing

Streaming-Kunden müssen in diesen Wochen stark sein: Nach Netflix erhöht auch Disney+ die Preise und führt ein werbegestütztes Abo-Modell ein. Das Werbe-Abo ist immerhin günstiger als der bisher einzige Abo-Tarif. Die neuen Abo-Stufen gelten ab dem 1. November, weitere Details zu den drei Modellen gibt dieser Artikel. Doch neben dieser Neuerung tritt auch ein neuer Nutzungsvertrag bei Disney+ in Kraft. Dadurch werden Account Sharing und andere Versuche, den Streaming-Anbieter auszutricksen, eingeschränkt. Mehr dazu in diesem Artikel.

Frankfurt Games: NFL kommt im November nach Deutschland

Die TV-Rechte für die diesjährige Regular Season halten RTL und DAZN. Die Football-Liga aus den USA kommt am 5. November erneut auch nach Deutschland. Beim Eröffnungsspiel der Frankfurt Games trifft der amtierende Super-Bowl-Champion aus Kansas City auf die Miami Dolphins. Kick-off ist um 15.30 Uhr bei RTL im Free-TV und bei DAZN im Bezahl-Stream. Am 12. November, ebenfalls 15.30 Uhr, folgt dann die Partie Indianapolis Colts gegen New England Patriots im Frankfurter Stadion.

Black Friday Week 2023 lässt die Preise purzeln

Der vierte Freitag im November ist traditionell der Black Friday. Dann winken bei Online-Händlern wie Amazon, Otto und MediaMarkt satte Rabatte. Aber auch TV- und Streaming-Anbieter wie Sky, DAZN oder Zattoo bieten mitunter echte Schnäppchen. Der Black Friday 2023 fällt auf den 24. November – doch in der gesamten Woche vom 20.-26. November sind im Rahmen der Black Week Rabattaktionen möglich. Und am Montag, 27. November, folgt auch noch der Cyber Monday. DIGITAL FERNSEHEN wird auf interessante Angebote aus TV, Streaming und Entertainment aufmerksam machen.