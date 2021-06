Schon vor dem Prime Day: Entertainment-Angebote bei Amazon

Anzeige

In wenigen Tagen startet Amazon seinen Prime Day. Bereits im Vorfeld bietet der Versandriese jedoch einige Angebote im Entertainment-Bereich.

Wie dem Prime Video-Bereich von Amazon zu entnehmen ist, kann man sich bereits im Vorfeld des Prime Days ausgewählte Channels zum reduzierten Preis sichern. So kostet etwa der Starzplay-Channel momentan für alle Prime-Mitglieder nur 99 Cent in den ersten drei Monaten. Anschließend beträgt der Preis 4,99 Euro im Monat. Starzplay ist die Heimat von Serien wie „The Stand“ und „Normal People“. Bald erscheint dort zudem der queere Serienerfolg „It’s a Sin“ über die Aids-Krise der 1980er-Jahre, der bereits unter anderem im Rahmen der Berlinale gezeigt wurde und jede Menge Zuspruch bekommt.

Alle Horrorfans können sich daneben etwa den „Home of Horror“-Channel zum selben Preis sichern. Dort findet man eine Auswahl an Horrorklassikern sowie aktuellen Geheimtipps und Horror-Erfolgen wie zum Beispiel den viel gelobten Teeni-Schreck „It Follows“. Darüber hinaus umfasst die 99-Cent-Aktion etwa die Channels „Filmtastic“, „Sat.1 Emotions“ und „Arthouse CNMA“. Die Angebote für die Prime-Channels enden allerdings am 22. Juni.

Filmangebote zum Prime Day

Prime-Mitglieder finden zusätzlich in Vorbereitung auf den Prime Day diverse Filmangebote. So kann man unter anderem den Oscar-prämierten Film „Jojo Rabbit“ von Regisseur Taika Waititi für 5,99 Euro in 4K UHD kaufen. Die Satire erzählt von einem Jungen und seiner imaginären Freundschaft zu Adolf Hitler. Die wird irgendwann auf die Probe gestellt, als er entdeckt, dass seine Mutter ein jüdisches Mädchen im Haus versteckt.

Für 3,99 Euro kann man außerdem etwa den äußerst verstörenden Horrorschocker „Martyrs“ erwerben. Der französische Film erzählt von einer jungen Frau, die einst brutal misshandelt in einem Waisenhaus aufgenommen wurde. Jahre später klingelt sie bei einer Familie und erschießt alle Mitglieder aus Rache und das ist erst der Auftakt für einen äußerst wendungsreichen und grausamen Film. Ein Manko gibt es allerdings: Amazon zeigt nur die um einige Minuten entschärfte Version von „Martyrs“. Zu den weiteren Angebotstiteln zählen beispielsweise Quentin Tarantinos Hollywood-Epos „Once Upon a Time in Hollywood“ mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio sowie Stanley Kubricks Sci-Fi-Klassiker „2001: Odyssee im Weltraum„.

Alle Entertainment Angebote im Vorfeld des Amazon Prime Day findet man hier.

