Sky sichert sich neue Motorsport-Übertragungsrechte

Sky hat noch einmal auf dem Markt für Rennsport-TV-Rechte zugeschlagen. Erste Bilder der GT World Challenge Europe gibt es bereits ab Dienstag bei Sky Sport F1.

Nach der Rennserie Extreme E hat sich der Pay-TV-Anbieter jetzt ein weiteres Übertragungsrecht gesichert: In den nächsten Jahren überträgt Sky auch die Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AMS. Die seit 2011 bestehende Serie wird unterteilt in zwei Cups: den Sprint Cup und den Endurance Cup. Insgesamt sind in der Saison 2021 zehn Rennwochenenden geplant.

Die mit GT3-Fahrzeugen ausgetragenen Rennen sind wie beispielsweise auch die Formel 1 Bestandteil des Sport-Pakets. Sky wird die Fanatec GT World Challenge Powered by AWS auf dem neuen Motorsportsender Sky Sport F1 zeigen. Der erste Ausstrahlungstermin ist am morgigen Dienstag. Ab 19 Uhr gibt es dort die Highlights der Rennwochenenden von Monza und Magny-Cours. Die ersten Live-Übertragungen sind beim Rennwochenende in Zandvoort geplant. Sky zeigt dann den Sprint Cup am 19. Juni live ab 15.15 Uhr und am 20. Juni live ab 13.45 Uhr.

Die Vereinbarung mit dem Rechteinhaber SRO Motorsports Group umfasst neben den Übertragungsrechten aller Rennen auch die nachrichtliche Berichterstattung auf dem Free-TV Sender Sky Sport News. Fun Fact am Rande: Sky ist seit 2019 mit dem eigenen Rennteam „Tempesta Racing“ bei der Fanatec GT World Challenge Europe dabei.

