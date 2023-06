TV-Rechte: ARD und Telekom einigen sich auf Deal über 3. Liga – weniger Free-TV-Spiele

Anzeige

Die ARD zeigt auch ab der kommenden Saison eine Vielzahl von Spielen der 3. Liga live im Ersten und in den Dritten Programmen per MagentaTV-Sublizenz, musste bei dem TV-Rechte-Deal aber auch Abstriche gegenüber dem Rechteinhaber Telekom machen.

Anzeige

Im Rahmen einer Sublizenzvereinbarung verständigte sich SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, mit der Deutschen Telekom auf den Erwerb von Verwertungsrechten an in der Regel 68 Livespielen pro Saison, zur Ausstrahlung im TV und in den Mediatheken. Im Detail umfasst die Vereinbarung, die sich auf die kommenden vier Spielzeiten bezieht, ein TV-Rechte-Paket mit zwei Livespiele an jedem Samstag-Spieltag in der 3. Liga. Die Übertragungen werden wie in der Vergangenheit vorwiegend in den Dritten Programmen gezeigt, eine plattformneutrale Nutzung der Rechte ist dabei sichergestellt.

ARD kommt durch TV-Rechte-Deal immerhin noch 68 statt vorher 86 Live-Übertragungen

Die Telekom sicherte sich bei der TV-Rechte-Vereinbarung mit der ARD ab der kommenden Drittliga-Saison mehr Exklusivität für seine Angebote MagentaSport bzw. MagentaTV. Bildquelle: Deutsche Telekom

MagentaSport zeigt ab der neuen Saison 2023/24 mehr Exklusivspiele aus der 3. Liga. Von den insgesamt 380 Partien, die weiterhin alle bei MagentaSport und MagentaTV gezeigt werden, werden 312 ausschließlich bei MagentaSport und MagentaTV übertragen. Der Hauptspieltag am Samstag wird dabei neu aufgesetzt: ab 13.45 Uhr laufen nunmehr 5 Partien parallel als Einzelspiel oder in der Konferenz live. Ein Top-Spiel wertet den späten Samstag-Nachmittag zusätzlich auf. Der Regel-Spieltag am Sonntag wird künftig 3 Partien beinhalten. Der Freitag startet wie gewohnt mit dem Top-Spiel mit einer halben Stunde Informationen und Features zum anstehenden Spieltag. Alle englischen Wochen werden auch zukünftig exklusiv bei MagentaSport übertragen.

Neue Anstoßzeit am späten Samstagnachmittag

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: „Unsere Vereinbarung mit der Deutschen Telekom sichert weiterhin eine umfangreiche frei empfangbare Live-Berichterstattung von der 3. Liga. Dies zu erreichen, war für uns sehr wichtig, denn die 3. Liga ist vor allem in Hinblick auf das große regionale Zuschauerinteresse an den Spielen ein sehr hohes Gut, das wir dem Publikum auch für die Zukunft im Free-TV bewahren wollen.“

Telekom-TV-Chef Arnim Butzen: Guter Mix aus MagentaTV-exklusiven und Free-TV-Übertragungen

„Diese 3. Liga macht jede Saison mehr Spaß, liefert beständig bis zur Schluss-Minute des letzten Spieltags beste Unterhaltung, viele Überraschungen, tolle Fans und ehrlichen Fußball. Unser erfolgreiches Angebot bietet bis 2027 noch mehr Exklusiv-Spiele mit vielen spannenden Klubs“, sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, der zum neuen Vertrag mit der SportA erklärt: „Wir haben auch im Interesse der Fans einen sehr guten Mix aus Pay TV und frei empfangbarem Angebot gefunden. Wir schätzen die seit 2017 währende, gute Zusammenarbeit mit der ARD und den 3. Programmen insbesondere in der 3. Liga.“

Der Start zur neuen Saison erfolgt am 4. August 2023. Die Deutsche Telekom hält die exklusiven TV-Rechte an der 3. Liga noch bis zur Saison bis 2026/27. Was bei dem von der ARD erworbenen TV-Rechte-Paket genauso bleibt wie bisher, ist, dass bis zu 18-minütige Zusammenfassungen aller Spiele im Ersten und den Dritten Programmen an jedem Spieltag laufen werden.

Bildquelle: df-magentasport: Deutsche Telekom

dritteliga: Telekom