Was ein Bundesliga-Komplett-Angebot kostet und was man dafür bekommt

Pünktlich zum Bundesliga-Start liefert DIGITAL FERNSEHEN einen umfangreichen Preis-Überblick zu den verfügbaren DAZN- und Sky-Angeboten.

Am Freitag eröffnen Serienmeister Bayern München und Schalke 04 die neue Bundesliga-Saison. Während dieses Spiel zu den wenigen Partien gehört, die auch live im Free-TV zu sehen sind, gibt es das komplette Live-Angebot mit allen Spielen lediglich unter Inkaufnahme von zwei verschiedenen Bezahl-Abos – namentlich DAZN, die auch das besagte Eröffnungsspiel live zeigen, und Sky. Bei letzterem gibt es mehrere (Preis-)Varianten, die dort laufenden 572 Begegnungen live sehen zu können.

Sky Bundesliga-Paket

Im Rahmen der seit wenigen Wochen neu angelegten Preisstruktur (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) schlägt ein Jahresabo des Sky Bundesliga-Pakets mit 25 Euro zu Buche (plus 5 Euro ab dem 13. Vertragsmonat bei von da an gewünschter monatlicher Kündbarkeit). Hierin inkludiert sind alle Konferenzen und 266 Einzelspiele der 1. Bundesliga, alle Konferenzen und Einzelspiele der 2. Bundesliga, Sky Go, ein Sky Q Receiver und das Sky Entertainment Basis-Angebot. Optional hinzubuchbar sind UHD (insgesamt 68 Übertagungen), Sky Go Plus für jeweils 5 Euro monatlich sowie Multiscreen (10 Euro mtl.).

Um die von Sky angebotenen Champions- und Premier-League-Spiele live einzeln und in der Konferenz sowie weitere Übertragungen anderer Sportarten (siehe Sky Ticket) sehen zu können, ist das Hinzubuchen des Sport-Pakets vonnöten. Dieses kostet im Monat noch einmal 5 Euro oben drauf.

Supersport und Sport Ticket

Das Sky Sport Ticket gibt es bereits ab 9,99 Euro im Monat. Es bietet jedoch auch den geringsten Umfang aller Angebote. Mitinbegriffen sind hier Tennisturniere der ATP Masters Series sowie Wimbledon, Golf von der PGA und European Tour, plus die Übertragungen von der Formel 1 und der Handball Bundesliga. Von der 1. und 2. Fußball-Bundesliga und der Champions League werden nur Konferenzen angeboten. Premier League und DFB Pokal werden hingegen komplett zur Verfügung gestellt.

Einzelspiele der Champions League, 1. und 2. Bundesliga auf monatlich kündbarer Basis sind Teil des Supersport Tickets. Alle weiteren Komponenten des Sport Tickets gehören ebenfalls zum Angebot. Darüber hinaus sind im Gegensatz zum günstigeren Ticket zwei parallele Streams möglich. Entscheidet man sich für ein Saisonticket verringert sich der monatliche Preis für dieses Paket von monatlich 29,99 Euro auf 19,99 Euro.

DAZN

Die Freitagsspiele sowie jeweils fünf weitere Ansetzungen sonntagmittags und montagabends aus der Bundesliga, sämtliche Relegationsspiele sowie der Supercup laufen bei DAZN. Nach einem kostenlosen Probemonat fallen monatlich 11,99 Euro an, falls man die Möglichkeit in Anspruch nehmen möchte, im 30-Tage-Rhythmus kündigen zu können. Die Jahresmitgliedschaft für 119,99 Euro, entspricht einem Monatspreisnachlass um 1,99 Euro. Zu der Bundesliga hinzu bekommen Abonnenten bei DAZN auch Zugang zu Live-Übertragungen verschiedener Kampf- und US-Sportarten, vom Tennis und Motorsport, spanischen sowie italienischen Spitzenfußballs und nicht zuletzt auch der Hälfte der Champions League-Begegnungen und allen Europa League-Spielen.

*hierbei handelt es um eine reine Übersicht der Angaben von Sky und DAZN, Kombinationsangebote mit anderen Anbietern ausgenommen, keine Gewähr für eventuelle Änderungen