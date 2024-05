Die Legitimität von Druckerpatronen

Egal ob für den heimischen Drucker oder im Büro, Druckerpatronen und Toner gehören zu den gängigsten Verbrauchsmaterialen bei der Schreibtischarbeit. Damit der Drucker seine Arbeit verrichten kann, müssen sie regelmäßig ausgetauscht werden. Original-Druckerpatronen und Toner vom Hersteller sind jedoch häufig nicht ganz billig. Da locken schnell vermeintliche Schnäppchen aus dem Internet oder günstige Nachbau-Patronen von Fremdherstellern.

Wir verraten, warum es sinnvoll ist für einen Drucker originale Patronen und Toner zu kaufen. Denn viele wissen nicht, welche Gefahren beim Kauf von Billigprodukten lauern oder wie man Produktfälschungen erkennt.

Kauf bei verifizierten Handelspartnern oder direkt beim Hersteller

Die Gefahr, eine gefälschte Patrone oder Kartusche zu erhalten kann man umgehen, indem man bei einem autorisierten Handelspartner oder direkt im Webshop des Druckerherstellers sein Druckermaterial einkauft. Für Brother Druckerpatronen gibt es beispielsweise verschiedene Händler, die vom Hersteller selbst verifiziert sind. Natürlich sind die Preise hier nicht ganz so günstig wie bei vermeintlichen Schnäppchen in dubiosen Webshops – dafür spart man sich jedoch Scherereien, falls einem gefälschte Produkte untergejubelt wurden.

Diese Gefahren lauern bei minderwertigen Fälschungen

Die Verwendung von gefälschtem Druckermaterial ist ein reines Glücksspiel. Sie können im Idealfall problemlos funktionieren, aber sie können genauso gut minderwertige Ergebnisse erzielen oder sogar den Drucker beschädigen.

Mangelnde Durckergebnisse

Das Druckergebnis von gefälschten Patronen und Toner ist oftmals nicht so gut wie mit Originalware. Das Schriftbild kann unscharf oder ausgebleicht wirken. Farben können verfälscht sein. Das mag für den Hausgebrauch in Ordnung gehen, aber bei professionellen Anwendungen darf so etwas nicht vorkommen.

Mögliche Beschädigung des Druckers

Druckermaterial aus nicht autorisierten Quellen ist zudem nicht in gleichem Maße auf Materialqualität und Sicherheit geprüft wie Originalware. Die Patronen können auslaufen und dadurch den Drucker, umstehende Möbel oder den Fußboden verschmutzen. Druckerfarben sind bekanntlich sehr penetrant und kaum wieder spurlos zu entfernen.

Schlechte Druckleistung

Die Kapazität ist bei gefälschtem Druckermaterial in den meisten Fällen schlechter als bei Originalware. Die Anzahl der Seiten, die bedruckt werden können, ist geringer. Somit ist manches Schnäppchen am Ende nicht besser als das Originalprodukt oder schneidet sogar schlechter bei der Druckleistung ab.

Schädlich für die Umwelt

Zudem werden gefälschte Patronen oft in illegalen Hinterhofbetrieben oder in Ländern der Dritten Welt hergestellt. Umweltauflagen werden dabei in den meisten Fällen nicht eingehalten. Auf diese Weise gelangen Schadstoffe in die Umwelt, die unter Produktionsbedingungen unter kontrollierten Bedingungen gefiltert und recycelt oder chemisch neutralisiert werden.

Original von Fälschung unterscheiden

Bei vermeintlich günstigen Angeboten sollte man genau hinschauen. Dies fängt schon bei der Verpackung an. Zunächst sollte geprüft werden ob diese Versiegelt ist. Bei einer echten Patrone ist sowohl der äußere Karton mit einem Plastiksiegel versehen, als auch die eigentliche Patrone noch einmal in Plastik verschweißt. Besitzt der Karton kein Siegel, wurde er vielleicht schon einmal geöffnet oder es handelt sich um Fakeware. In beiden Fällen sollte man den Kauf umgehend reklamieren. Denn der Verkäufer hat entweder wissentlich oder versehentlich versucht eine Fälschung unterzujubeln. Natürlich kann es sich auch Retourware handeln, die vielleicht schon in Benutzung war.

Verpackung kann Aufschluss über Authentizität geben

Es empfiehlt sich auf die Gestaultung des Kartons zu achten. Um Markenrechtsstreits zu umgehen behelfen sich Fälscher oft damit, dass sie bekannte Firmennamen abwandeln. Wenn man also eine Patrone der Marke “Brother” erworben hat, aber stattdessen “Brohter” auf der Verpackung steht kann man sicher sein, dass hier etwas nicht stimmt. Doch auch, wenn der Markenname korrekt geschrieben ist, weisen gefälschte Produkte oftmals Abweichungen im Schrifttyp oder im Logo auf.

Nicht zuletzt kann minderwertiges Verpackungsmaterial ein Alarmsignal für eine Fälschung sein. Produktpiraten verwenden aus Kostengründen oft dünnere Pappe oder eine billig wirkende Bildgestaltung der Verpackung.

Mit dem Hologramm geht man auf Nummer sicher

Um die Verifizierung der Authentizität von Druckerpatronen zu gewährleisten, sind viele Hersteller auch dazu übergegangen, Hologramme auf ihren Patronen und Tonerkartuschen sowie auf den Verpackungen anzubringen. Beim Hersteller Brother befinden sich diese auf der Kartonverpackung direkt neben oder über der Herstellerbezeichnung. Das Hologramm verändert sein Aussehen, wenn es von links nach rechts oder von oben nach unten gedreht wird. So kann man bereits auf den ersten Blick und ohne Hilfsmittel einschätzen, ob Sie ein echtes Produkt in Händen halten.

Auf der Patrone selbst befinden sich weiterhin eine individuelle ID-Nummer für jede Patrone und ein QR-Code, um die Originalität zu prüfen. So kann man die Authentizität des Druckermaterials ganz einfach mit dem Smartphone überprüfen. Alternativ kann man auch die ID-Nummer auf der Website des Herstellers eingeben.