Neues Update für Fritz Smart Home – App

AVM hat für seine neue Fritz Smart Home-App ein Update veröffentlicht. Das ist neu in der Version 1.2.0.

Seit Anfang Juli ist die Smart Home-App von AVM für Fritz zum Download verfügbar. Mit der App können etwa Stromkosten überwacht werden und gewisse technische Geräte im Haushalt einfach ein- und ausgeschaltet werden. Auch die Heizkörper sollen mit der App gesteuert werden können. Die App verwandelt also, wie der Name bereits verrät, das zu Hause in ein Smart Home.

Weitere Neuerungen für die aktuelle Version der App halten sich allerdings in Grenzen. Für das neue Update verspricht AVM aber immerhin eine Verbesserung der Anzeige in der Übersicht, auch für die Steckdosen FritzDect 200 und FritzDect 210.

Das aktuellste Fritz-Betriebssystem braucht man für die App übrigens nicht. Die Smart Home-App ist bereits mit Fritz-Boxen mit dem Fritz-OS ab Version 7.10 kompatibel. Die Smart Home-App kann mit dem neuen Update in den App-Stores von Google und Apple heruntergeladen werden.