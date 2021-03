Sony präsentiert neues 5.1 Soundbar-Heimkinosystem

Anzeige

Sony präsentiert heute sein neues Soundsystem HT-S40R. Für das Heimkinosystem verspricht der Hersteller Kinoatmosphäre im heimischen Wohnzimmer.

Das HTS40R soll mit sattem 600 Watt 5.1-Kanal-Surround-Sound, Dolby Audio-Technologie und kabellosen Rear-Lautsprechern aufwarten, kündigt Sony an. Zuschauerinnen und Zuschauer sollen damit direkt in das Geschehen versetzt werden, wenn sie einen Film schauen oder ein Videospiel spielen.

Die rückwärtigen Lautsprecher werden dabei laut Hersteller von einem kabellosen Verstärker versorgt, weshalb keine störenden Kabel durch den Raum verlegt werden müssen. Wer sich noch weniger Kabel im Wohnzimmer wünscht, kann mit einem Bravia Fernseher per kabelloser Verbindung den Ton an das Heimkinosystem übertragen, wirbt Sony. Will man Musik über die Anlage hören, können Titel via Bluetooth kabellos vom Smartphone oder per USB-Anschluss abgespielt werden.

Einfache Installation

Wie der Hersteller weiterhin erklärt, können die Soundbar und die rückwärtigen Lautsprecher auch an der Wand aufgehängt werden. Den kabellosen Verstärker soll man dann ganz nach Wunsch platzieren können, etwa auf einem Beistelltisch oder an der Wand. Das Einrichten der Anlage soll dabei in Sekunden erledigt sein.

Die Soundbar muss laut Ankündigung einfach mit dem Subwoofer und die Rear-Lautsprecher mit dem Verstärker verbunden und der Subwoofer per Kabel an den Fernseher angeschlossen werden. Ein optisches Kabel mit einem europäischen oder britischen Stecker soll beiliegen. Das HT-S40R soll zudem über HDMI ARC sowie einen optischen und einen analogen Eingang verfügen.

Verschiedene Klangmodi

Als verschiedene Klangmodi für die jeweilige Hörsituation kann man bei dem Lautsprechersystem zwischen Kino, Musik, Standard und automatischem Sound wechseln. Außerdem sollen ein Nacht- und ein Sprachmodus zur Verfügung stehen, um zusammen mit der Lautstärkeregelung des Subwoofers die Wiedergabe noch feiner anzupassen, erläutert Sony.

Ab voraussichtlich Mai 2021 soll das Sony Heimkinosystem HT-S40R für etwa 400 Euro erhältlich sein. Die Produktspezifikationen kann man bereits jetzt auf der Website des Herstellers abrufen.