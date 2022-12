CES 2023: Gänzlich kabelloser OLED-TV mit vier Akkus vor Premiere

Anzeige

Der neue TV-Hersteller Displace spuckt große Töne. Auf der CES 2023 will das Unternehmen einen völlig kabellosen, UHD-fähigen 55-Zoll-OLED-TV vorstellen, der auch noch ohne Halterung an der Wand befestigt können werden soll.

Wo kommen wir denn da hin? Ein OLED-TV ohne jegliches Kabel. Was Sky mit dem Sky Glass einem unterjubeln will, behauptet Displace tatsächlich geschafft zu haben. Denn der in Deutschland auf unbestimmte Zeit verschobene QLED- (nicht OLED-)Fernseher des Pay-TV-Anbieters hat und benötigt natürlich ein Stromkabel. Das Displace-Konzept hingegen hört sich wirklich revolutionär an.

Angefangen bei der Stromversorgung: Die soll von vier Akkus herrühren, welche auch noch in Betrieb ausgewechselt werden können sollen – Stichwort: Hot-Swappable. Displace gibt für seinen OLED-TV auf diese Weise eine Laufzeit von einem Monat an, bei sechs Stunden täglicher Nutzung. Es soll mithilfe einer separat erhältlichen externen Station zudem möglich sein, bis zu vier der 55-Zoll-OLED-TVs zu einer 108-Zoll-Einheit zusammenzufügen. Hier schon einmal ein kleiner Trailer zu dem feuchten UHD-OLED-Traum:

Kabelloser OLED von Displace soll auch keine Wandhalterung mehr benötigen

Damit nicht genug: Auch eine gewöhnliche Wandhalterung hat man sich gespart. Eine sogenannte „Active-Loop-Vakuumtechnologie“ soll das Gerät der Schwerkraft trotzen lassen. Das Motto des Herstellers ist dementsprechend „Achieve Impossible“. Am 5. Januar kann man sich auf der CES 2023 in der Central Hall ein Bild davon machen.

Bei DIGITAL FERNSEHEN erfährt man selbstverständlich ebenfalls alles Wissenswerte im Nu.

