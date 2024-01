LG stellt transparenten kabellosen OLED TV vor

Der LG Signature OLED T ist laut Hersteller der erste kabellose transparente OLED-Fernseher der Welt. In Kombination mit einem neuen AI Prozessor soll er das TV-Erlebnis neu definieren – und macht sich quasi unsichtbar.

Fernseher werden immer größer und nehmen entsprechend viel Raum im Wohnzimmer ein. TV-Hersteller bieten schon seit längerem Modelle an, die sich während des Passiv-Zustands – mal mehr, mal weniger unauffällig – in ihre Umgebung eingliedern. Man denke etwa an den Samsung Frame, der sich in ein eingerahmtes Kunstwerk verwandelt.

Signature OLED T wird praktisch unsichtbar

Fungiert nicht nur als Heimkino, sondern auch als Raumtrenner oder Bilderrahmen: der kabellose transparente LG Signature OLED T (Bild: LG Electronics)

LG fährt mit dem neuen LG Signature OLED T (77 Zoll) eine andere Schiene: Durch den Fernseher kann man im transparenten „Off“-Zustand hindurchsehen. Und er kommt ohne Kabel aus, denn Video und Audio werden per Zero Connect Box übertragen, die am Fuß des Rahmengestells sitzt. Somit muss der TV nicht mehr an der Wand platziert werden, er kann auch wie ein Raumteiler mitten im Zimmer oder gar vor dem Fenster stehen.

Und wer will, kann auch den OLED T als digitale Leinwand einrichten, auf der Kunstwerke, Fotos oder Videos erscheinen. Über die sogenannte T-Bar können Nachrichten, Wetter und Co. angezeigt werden, während der Rest des Bildschirms durchsichtig bleibt.

LG Signature T: OLED TV mit AI Prozessor

LG wirbt beim Signature T mit einem 4K OLED Bildschirm und dem neuen Alpha 11 AI Prozessor. Der Prozessor mit viermal höherer KI-Leistung soll laut LG die Grafikleistung um 70 Prozent und die Verarbeitungsgeschwindigkeit um 30 Prozent steigern, im Vergleich zum Vorgänger.

Aktuell präsentiert LG den Signature OLED T auf der Branchenmesse CES 2024 in Las Vegas. Dort hat das High-End-Gerät fünf Innovations Awards gewonnen. Ob und wann der TV nach Deutschland kommt, ist unklar. Ebenso der Preis, der aber mit Sicherheit im oberen Segment zu verorten sein wird. Immerhin handelt es sich bei der Signature-Linie um LGs Luxus-Klasse.