Heimkino „aus dem Tresor“: Der LG Cinebeam Qube HU710PB 4K Beamer

Beamer und Kunstobjekt zugleich – LG Electronics (LG) präsentiert mit dem LG CineBeam Qube (Modell HU710PB) seinen neuesten Lifestyle-Projektor:

Das 4K-Modell verwandelt das eigene Wohnzimmer in kürzester Zeit in ein Heimkino und ist dabei mit seinem kompakten, leichten Design und einem um 360 Grad drehbaren Griff besonders praktisch. Die Projektionslösung dient mit seiner auffällig minimalistischen Ästhetik darüber hinaus als stilvolles Wohnaccessoire und verleiht dem Raum einen Hauch von moderner Raffinesse.

Beeindruckend: Auch wenn der LG CineBeam Qube einer der kleinsten Projektoren auf dem Markt ist, überzeugt er mit seiner starken Leistung und projiziert Bilder mit einer 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) von bis zu 120 Zoll. Ausgestattet mit einer RGB-Laserlichtquelle und LGs hochmodernen Bildveredelungstechnologien liefert das neue Modell außergewöhnlich klare, scharfe Bilder mit einem Kontrastverhältnis von 450.000:1 und einer 154-prozentigen Abdeckung des DCI-P3-Farbumfangs.

LG Cinebeam Qube HU710PB 4K: Vielseitiger Mini-Beamer

„Der LG CineBeam Qube ist ein einzigartiger Lifestyle-Projektor, der sich sowohl für kleine als auch für große Räume eignet und all die Qualitäten zu bieten hat, die Verbraucher bei der Wahl einer neuen Projektionslösung suchen“, so YS Lee, Vice President und Leiter der IT Business Unit der LG Electronics Business Solutions Company. „Die aktualisierte Projektorenreihe umfasst verschiedene Lifestyle-Geräte, die sich durch eine herausragende räumliche Integration und Vielseitigkeit auszeichnen und immersive, kinoreife Seherlebnisse garantieren.“

Die Farbgenauigkeit des CineBeam Qube sorgt dafür, dass Filme und andere Inhalte genau so dargestellt werden, wie es ihre Produzenten beabsichtigt haben – mit satten Farben und tiefen Schwarztönen, die jeder Szene Tiefe und Lebendigkeit verleihen. Darüber hinaus verfügt der Premium-4K-Projektor über eine automatische Bildschirmanpassung und Autofokus-Funktion – sie optimiert die Bildplatzierung und -größe für ein hervorragendes Seherlebnis.

Dank LG webOS 6.0 bietet der CineBeam Qube eine intuitive Steuerung sowie einen einfachen Zugang zu einer großen Auswahl an Streaming-Diensten wie Netflix, Disney+, Prime Video und YouTube. Wird der Projektor nicht für den Konsum von Inhalten genutzt, können seiner Nutzer die Image-Mapping-Funktion einschalten und fesselnde digitale Bilder genießen, die das Ambiente ihres Raumes verbessern.

Besucher können den LG CineBeam Qube sowie alle weiteren neuesten Innovationen des Technologiekonzerns vom 9. bis zum 12. Januar auch auf dem CES-Stand von LG erleben.

Preise und Verfügbarkeiten aller neuen Geräte werden laut LG für den deutschen Markt voraussichtlich im Februar 2024 bekannt gegeben.

Spezifikationen:

LG CineBeam Qube (HU710PB) Auflösung UHD (3.840 x 2.160) Helligkeit 500 ANSI Lumens Konstrastverhältnis 450.000:1 Größe (Breite x Tiefe x Höhe) 80 x 135 x 135 mm Gewicht 1.49 kg Lichtquelle Laser (RGB) Projektionsobjektiv Bildschirmgröße 50 – 120 Zoll Wurfweite (Min.) 1.2 HDR HDR 10 Keystone-Korrektur Automatische Bildschirmanpassung Drahtlose Verbindung Android / iOS Anschlüsse HDMI with eARC / USB Type C Quelle: LG Electronics

