Telekom-Angebot: MagentaTV kostenlos bis zum Wegfall des Nebenkostenprivilegs

Wegfall des Nebenkostenprivilegs „ick hör dir trapsen“: Die Telekom will den Wechsel vom Kabel-TV zu ihrem Angebot MagentaTV so attraktiv und einfach wie möglich gestalten, daher gibt es nun ein langfristig angelegtes Kostenlos-Schnäppchen.

Erst ab dem 10. Monat werden dadurch die jeweiligen monatlichen Gebühren fällig – in allen MagentaTV-Tarifen. Schon heute können Mieter also auf den Fernseh- und Streaming-Anbieter der Deutschen Telekom umsteigen.

Zur Erinnerung:

Ab dem 1. Juli 2024 wird Fernsehen für Mieter in Deutschland attraktiver, flexibler und in vielen Fällen auch günstiger. Denn dann fällt das Nebenkostenprivileg, die Umlage der Kosten für Kabel-TV auf die Mietnebenkosten, weg und man kann selbst entscheiden, welchen TV-Anbieter sie nutzen möchten. Die Telekom ergreift diese Gelegenheit, um schon jetzt über ihre IPTV-Alternative MagentaTV zu informieren.

Die Telekom bringt MagentaTV frühzeitig vor dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs als günstig Alternative in Stellung. © Telekom

Telekom-Aktions-Angebot bringt niedrigere MagentaTV-Kosten als gehabt

Für 10 Euro im Monat gibt es das Beste von MagentaTV – sowie RTL+ und Netflix. Für den Tarif MagentaTV Smart Netflix

zahlt man im Rahmen des Angebots nach Ablauf des neunmonatigen Nulltarifs nur 10 Euro monatlich statt der üblichen 13 Euro. Das Angebot umfasst neben MagentaTV das Netflix-Standard-Abo mit Werbung sowie RTL+ Premium.

MagentaTV bietet exklusive Inhalte und eine umfangreiche Auswahl an TV-Sendern in HD-Qualität. Mit über 100 Kanälen, darunter ARD, ZDF, RTL, Sat.1, ProSieben und mehr. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das laufende Programm neu zu starten oder ausgewählte Sendungen bis zu sieben Tage nach der Ausstrahlung erneut abzuspielen. In der MagentaTV Megathek steht eine Vielzahl von Serien und Filmen kostenlos zur Verfügung, darunter beliebte Titel wie „Life after Life“, „Yellowstone“, das größte „Tatort“-Archiv oder auch „Feuerwehrmann Sam“.