Disney+ im März: „Moon Knight“, „Westside Story“ und Sachen ab 18

„Nightmare Alley“, „West Side Story“ und „Moon Knight“ – der März bei Disney+ lockt mit oscarverdächtigem Content und einer brandneuen Marvel-Serie mit „Dune“-Star Oscar Issac in der Hauptrolle.

„West Side Story“

Ab 2. März nur auf Disney+ streamen (Star)

Produziert und inszeniert vom legendären Filmemacher Steven Spielberg, nach dem Drehbuch von Drehbuch-/und Bühnenautor Tony Kushner, erzählt „West Side Story“ die klassische Geschichte von erbitterten Rivalitäten und junger Liebe, die 1957 in New York City spielt. Diese Neuinterpretation des beliebten Musicals, das ursprünglich von Jerome Robbins choreografiert wurde, mit Musik von Leonard Bernstein, Songtexten von Stephen Sondheim und dem Originalbuch von Arthur Laurents, wird für eine neue Generation erlebbar.

„Rot“

Ab 11. März exklusiv auf Disney+ (Pixar)

In „Rot“ von Disney und Pixar wird Mei Lee vorgestellt, eine selbstbewusste, trottelige 13-Jährige, die zwischen der Rolle der pflichtbewussten Tochter ihrer Mutter und dem Chaos des Erwachsenwerdens hin- und hergerissen ist. Ihre beschützende, wenn nicht sogar leicht überhebliche Mutter Ming ist nie weit von ihrer Tochter entfernt – sehr zum Ärger des Teenagers. Und als ob die Veränderungen ihrer Interessen, Beziehungen und ihres Körpers noch nicht genug wären, verwandelt sie sich jedes Mal, wenn sie sich zu sehr aufregt (was praktisch IMMER der Fall ist), in einen riesigen roten Panda! Regie führte die OSCAR®-Gewinnerin Domee Shi (Pixar-Kurzfilm „Bao“), produziert wurde der Film von Lindsey Collins.

„No Exit“ – Unterhaltung ab 18 bei Disney+

In dem spannenden Thriller wird Darby Thorne, eine junge Frau, die auf dem Weg zu einem familiären Notfall ist, von einem Schneesturm aufgehalten und ist gezwungen, mit einer Gruppe von Fremden auf einem Highway-Rastplatz Schutz zu suchen. Als sie auf dem Parkplatz über ein entführtes Mädchen in einem Transporter stolpert, beginnt für sie ein schrecklicher Kampf um Leben und Tod, bei dem sie herausfinden muss, wer von ihnen der Entführer ist. Unter der Regie von Damien Power und nach einem Drehbuch von Andrew Barrer und Gabriel Ferrari, das auf dem Roman von Taylor Adams aus dem Jahr 2017 basiert, produziert von PGA-Award-Gewinner Scott Frank, spielen in dem Film Havana Rose Liu, Danny Ramirez, David Rysdahl, Mila Harris und Dennis Haysbert mit.

„Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild“

Ab 25. März exklusiv auf Disney+ (Star)

„Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild“ ist der nächste Streich der beliebtesten prähistorischen Säugetiere der Welt. Um sich von ihrer großen Schwester Ellie zu emanzipieren, wollen sich die erlebnishungrigen Opossum-Brüder Crash und Eddie eine eigene Bleibe suchen. Doch schon bald sind die beiden Tollpatsche in einem riesigen unterirdischen Höhlensystem gefangen. Sie werden von dem abenteuerlustigen einäugigen Wiesel und Dinosaurierjäger Buck Wild gerettet und treten gemeinsam mit ihm den Kampf gegen die wilden Dinosaurier an, die die Verlorene Welt bevölkern.

„Moon Knight“: Marvel-Serie startet bei Disney+

Ab 30. März exklusiv auf Disney+

„Moon Knight“ erzählt die Geschichte von Steven Grant, einem gutmütigen Verkäufer in einem Geschenkeshop, der von Blackouts und Erinnerungen an ein anderes Leben geplagt wird. Steven entdeckt, dass er an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet und sich seinen Körper mit dem Söldner Marc Spector teilt. Als Stevens/Marcs Feinde sich ihnen nähern, müssen sie sich mit ihren komplexen Identitäten auseinandersetzen, während sie in ein tödliches Geheimnis unter den mächtigen Göttern Ägyptens hineingeraten.

Weitere Neustarts bei Disney+ im März

9. März

The Great North – Staffel 2 (Star)

Antidisturbios – Bereitschaftspolizei – Staffel 1 (Star)

11. März

Embrace the Panda: Making Turning Red (Pixar)

14. März

Seattle Firefighters – Die jungen Helden – Staffel 5 (Star)

16. März

Nightmare Alley (Star)

18. März

More than Robots (Disney+ Original)

23. März

Es war nicht meine Schuld – Staffel 1 (Star)

Parallel Worlds (Disney+ Original)

25. März

Ein wunderbarer Frühling mit Micky Maus (Disney+ Original)

Neue Katalogtitel

2. März

The Good Fight – Staffel 1-4 (Star)

A Million Little Things – Staffel 1-2 (Star)

4. März

Darjeeling Limited (Star)

Jede Sekunde zählt – The Guardian (Star)

Heidi (Star)

Die kleine Hexe (Star)

Tschick (Star)

What a Man (Star)

When in Rome – Fünf Männer sind vier zu viel (Star)

9. März

Afrikas tödlichste Jäger – Staffel 4 (National Geographic)

This Is Us: Das ist Leben – Staffel 1-5 (Star)

11. März

Haus über Kopf (Star)

Der Club der toten Dichter (Star)

Sweet Home Alabama – Liebe auf Umwegen (Star)

Dame, König, Ass, Spion (Star)

True Lies – Wahre Lügen (Star)

Vatertage – Opa über Nacht (Star)

16. März

Tierbabys in Afrika – Staffel 1 (National Geographic)

The Returned – Staffel 1&2 (Star)

18. März

Im Namen meiner Tochter – Der Fall Kalinka (Star)

Willkommen bei den Sch’tis (Star)

Shopaholic – Die Schnäppchenjägerin (Star)

Deadpool 2 (Marvel)

Gegen die Wand (Star)

Kinsey – Die Wahrheit über Sex (Star)

Strange Magic (Star)

Unter der Sonne der Toskana (Star)

23. März

Danger Decoded – Staffel 1 (Star)

25. März

Die fabelhafte Welt der Amélie (Star)

Boy 7 (Star)

Bride Wars – Beste Feindinnen (Star)

Zwei Asse trumpfen auf (Star)

Early Man – Steinzeit bereit (Star)

Drachenkrieger – Das Geheimnis der Wikinger (Star)

The Help (Star)

Zwei außer Rand und Band (Star)

I Heart Huckabees (Star)

Zwei bärenstarke Typen (Star)

Vier Fäuste gegen Rio (Star)

Shaun das Schaf – Der Film (Star)

30. März

Fernab des Gesetzes – Staffel 3 (National Geographic)

New York Cops – N.Y.P.D.Blue – Staffel 3-6 (Star)

