„West Side Story“ und „Nightmare Alley” starten bei Disney+

Während Sky im Vorfeld der Academy Awards 2022 viele bereits ausgezeichnete Klassiker ins Programm bringt, sind bei Disney+ hochaktuelle Oscar-Kandidaten wie „West Side Story“ zu sehen.

„West Side Story“ ist einer der diesjährigen Favoriten. Das Remake von Steven Spielberg zählt mit seinen sieben Nominierungen, unter anderem in den Kategorien „Bester Film“ und „Beste Regie“, zu den preisverdächtigsten Filmen der Saison. Oscar-Fans können die Neuverfilmung des Klassikers von 1961 ab dem 2. März auf Disney+ streamen. Doch nicht nur „West Side Story“ wird für Disney+ Abonnenten verfügbar sein. Ab dem 16. März steht der ebenfalls für den besten Film nominierte „Nightmare Alley“ auf dem Streaming-Service bereit.

„Nightmare Alley“ startet bald bei Disney+. (Bildquelle: Disney)

Wem das nicht reicht: „Encanto“, „Luca“, „Raya und der letzte Drache“, „Cruella“, „Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings“ und „Free Guy“ sind alle ebenfalls in diesem Jahr unter den Nominierten und auf Disney+ zum Streamen verfügbar. Im Dokumentarfilm-Bereich steht ein Oscar-Kandidat zur Verfügung: „Summer of Soul“.

Auch Kino-Koryphäe Wes Anderson vertreten

Fans des Oscar-nominierten Filmemachers Wes Anderson, der für seinen außergewöhnlichen Stil bekannt ist, gibt es neben den Klassikern „Die Royal Tennenbaums“, „Rushmore“ und „Grand Budapest Hotel“ ab dem 23. Februar das neueste Meisterwerk „The French Dispatch“ bei Disney+, das mit einem hochkarätigen Cast mit u.a. Benicio Del Toro, Adrien Brody und Tilda Swinton über Timothée Chalamet, Saroise Ronan bis zu Léa Seydoux, Christoph Waltz und vielen weiteren überzeugt.

