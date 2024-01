Sky macht einen auf DAZN: Wow-Preiserhöhung

Wow! Sky macht den Zugang zu seinem Streamingdienst in naher Zukunft teurer, wenn auch nicht ganz so drastisch wie DAZN 2023. Wobei dort auch schon wieder Änderungen vorgenommen wurden.

Ab dem 15. Februar 2024 steigt der Preis des Live-Sport Monatsabos um 6 Euro auf 35,99 Euro. Diese Änderung gilt zunächst nur für Neukunden, bei der nächsten Verlängerung aber auch für bestehende Abos.

Auf einer eigens eingerichteten Seite begründet der Pay-TV-Anbieter die Wow-Preiserhöhung wie folgt: „Wir wissen, dass Preiserhöhungen nie willkommen sind, und wir versuchen, sie so weit wie möglich zu vermeiden, während wir unseren Kunden weiterhin die bestmögliche Unterhaltung bieten. Dennoch sehen wir uns, wie viele andere Unternehmen auch, mit einem externen Kostendruck konfrontiert […].„

Preiserhöhung bei Wow: Was DAZN kann, kann Sky schon lange

© Bundesliga, DAZN, Sky

Alle betroffenen Kunden mit einem Wow-Live-Sport Abo werden laut Sky seit diesem Donnerstag (4. Januar 2024) per E-Mail über die Preisänderung informiert. Nach Sky-Angaben gibt es kein Sonderkündigungsrecht, da Bestandskunden erst mit der nächsten Verlängerung zur Kasse gebeten werden. Kunden die erst jüngst – zwischen 3.12.2023 und 3.1.2024 – ein derartiges Abo abgeschlossen haben, sollen laut Sky noch „etwas mehr Zeit“ eingeräumt werden, ohne jedoch genau zu nennen, was damit konkret gemeint ist.

Der alte Preis von 29,99 Euro pro Monat ist nun nur noch über das Jahresabo zu erzielen. Apropos Jahresabo: Neben Sky hat auch „Vorbild“ DAZN mal wieder an seiner Preisstruktur gedreht. Dort betrifft es das umfangreichste Unlimited-Paket. Dies ist nun, was die Optionen angeht, breiter gestaffelt. Wer eine zwölfmonatige Bindung eingehen will und direkt alles einen Schlag berappt, zahlt umgerechnet 15 Euro weniger pro Monat, als diejenigen, die auf die monatliche Kündigung-Option bestehen. Dazwischen gibt es auch noch eine zusätzliche Option für 34,99 Euro pro Monat, wie DAZN ebenfalls heute mitgeteilt hat.

