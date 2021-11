Sky: Weniger Live-Fußball am Wochenende

Anzeige

Der Corona-Ausbruch bei einem Profi-Team führte zur Spielverschiebung durch die DFL – und das Sky-Publikum bekommt am Wochenende eine Live-Partie weniger zu sehen.

So kann die für Sonntag angesetzte Partie des FC St. Pauli gegen den SV Sandhausen nicht ausgetragen werden. Beim Kleinstadt-Club aus Baden-Württemberg (nahe Heidelberg) sind nämlich nach Angeben der DFL so viele Spieler positiv auf Corona getestet worden, dass die Mindestanzahl an Akteuren für einen wettbewerbsfähigen Kader am Wochenende nicht auflaufen können wird. Damit kann der TV-Rechteinhaber Sky selbstverständlich auch die geplante Übertragung nicht durchführen – ergo gibt es ein Spiel weniger am Wochenende zu sehen.

DFL verschiebt St. Pauli – Sandhausen

Hier die heutige Mitteilung der DFL im Wortlaut: „In der 2. Bundesliga kann die für den kommenden Sonntag vorgesehene Begegnung zwischen dem FC St. Pauli und dem SV Sandhausen nicht wie geplant stattfinden. Das Spiel wird abgesetzt, da dem SV Sandhausen unter anderem aufgrund einer entsprechenden Quarantäne-Anordnung des zuständigen Gesundheitsamts nicht die nach der DFL-Spielordnung notwendige Mindestanzahl an Spielern zur Verfügung steht.“

Über eine Neuansetzung will die DFL laut Pressemitteilung vom heutigen Freitag schnellstmöglich entscheiden.

Die zweite Bundesliga bei Sky

Während die 1. Bundesliga mittlerweile zu einem nicht unwesentlichen Teil bei Internet-Konkurrent DAZN gezeigt wird, ist die 2. Liga noch Fest in der Hand des Pay-TV-Anbieters: Sämtliche Spiele der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Profifußball sind bei Sky und Sky Ticket zu sehen.

Einen eigenen Fußball-Stammtisch im TV für die zweite Bundesliga gibt es mittlerweile bei Sport1.

