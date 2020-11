Vodafone CableMax 1000: Gigabit-Internet für kleines Geld – Aktion läuft heute aus

Anzeige

Vodafone hatte das Kabelinternet-Sonderangebot Cable Max 1000 wieder aufgelegt. Nur heute besteht noch die Gelegenheit für Neu- und Bestandskunden, zum geringen Preis rasend schnelles Internet zu bekommen.

Der Tarif wurde ab dem 8. September wieder für rund 40 Euro angeboten. Dies war zuletzt bis Anfang April der Fall (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Durch das Angebot haben Neukunden die Möglichkeit zum Kampfpreis in Gigabit-Gefilde vorzustoßen – kostenloser Router inklusive. Auch Bereitstellungs- und Versandkosten fallen nicht an.

In Regionen, in denen Gigabit-Anschlüsse technisch noch nicht möglich sind, wird seitens Vodafone alternativ CableMax 500 angeboten. Hierzu bietet Vodafone eine Verfügbarkeitsabfrage online an. Bestandskunden können indes nur zu CableMax 1000 wechseln, wenn sie bislang einen günstigeren Tarif nutzen.

Das Angebot läuft am heutigen 2. November aus – genau wie das Streaming-Schnäppchen für „GigaTV“ und „HorizonTV“: Hier erhalten Neukunden, die sich noch heute für eines der genannten Produkte entscheiden, ein halbes Jahr lang kostenlosen Zugang zu Sport-Streamingdienst DAZN. Bei letzterem sind neben vielen weiteren internationalen Sporthighlights Spiele der deutschen Bundesliga sowie Begegnungen der Champions League zu sehen.