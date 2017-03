Motorvision TV startet in Österreich und Schweiz im Kabel

Kabel-Comeback von Motorvision TV - zumindest in Österreich und der Schweiz. Während deutsche Motorsport-Fans weiter im Kabel auf das Programm des Spartensenders verzichten müssen, können in den Nachbarländern zumindest UPC-Kunden Motorvision TV verfolgen.



Für Motorsport-Fans in Deutschland mit Kabelanschluss brachte der Herbst 2016 eine herbe Enttäuschung, denn aufgrund einer Transponderumstellung bei Sky Deutschland verschwand Motorvision TV aus dem Angebot der Kabelanbieter. Nun feiert der Motorsport-Sender sein Comeback im Kabel - jedoch erstmal nur in Österreich und der Schweiz. Dies gab der Sender am Montag bekannt.