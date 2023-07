„Blues Brothers“ heute im Free-TV – und als Gratis-Download in HD

Anzeige

Der Kultfilm „Blues Brothers“ ist heute werbefrei im Free-TV zu sehen. Wer den Film aufnehmen und herunterladen will, hat dazu auch eine Möglichkeit.

Gerade aus dem Gefängnis entlassen, will Jake Blues zusammen mit seinem Bruder Elwood 5.000 Dollar für das kurz vor der Schließung stehende Waisenhaus auftreiben, in dem die beiden aufgewachsen sind. Bei einer Predigt kommt Jake die göttliche Erleuchtung: Wenn sie ihre alte Band The Blues Brothers wieder zusammenbringen, könnten sie das Geld mit Auftritten auf ehrliche Weise beschaffen. Doch die ehemaligen Bandmitglieder sind in alle Winde zerstreut und nur schwer ausfindig zu machen. Aus der göttlichen Mission erwächst rasch ein actionreiches und turbulentes Chaos.

Der Urgott des Funk ist bei „Blues Brothers“ mit von der Partie: James Brown war in den 80ern häufiger vor der Kamera zu sehen – unter anderem auch bei „Miami Vice“

TV-Ausstrahlung von „Blues Brothers“ bei Arte:

Sonntag, 23. Juli 2023 um 20.15 Uhr

Dienstag, 25. Juli 2023 um 13.30 Uhr

Sonntag, 6. August 2023 um 14.20 Uhr

„Blues Brothers“ ist ein Spinoff von „Saturday Night Live“

Das Markenzeichen: Polizeiautos, die in kuriose Unfälle verwickelt werden, sind für „Blues Brothers“, was Laserschwerter für „Star Wars“ sind – ohne kaum vorstellbar.

Das Drehbuch für den Kultfilm basiert auf einem Sketch des Comedy-Formats „Saturday Night Live“ von John Belushi und Dan Aykroyd für das US-Fernsehen. Anarchischer Witz, schwarzer Humor, Komik und Slapstick in allen Facetten machen den Reiz des Films ebenso aus wie eine beeindruckende Schar von Musikgrößen, die ihre Hits zum Besten geben und die turbulente Handlung in vielen kleinen Rollen bereichern. Zu sehen sind unter anderem James Brown als göttlich erleuchteter Prediger, Ray Charles als Instrumentenverkäufer, Aretha Franklin als Imbissbesitzerin und John Lee Hooker als Boogeyman.



ARTE zeigt „Blues Brothers“ im Rahmen des Sommerschwerpunkts „Summer of Brothers & Sisters“.

Quelle: Arte; Redaktion: Richard W. Schaber